بررت الولايات المتحدة رفضها مشروع قرار لوقف دائم لإطلاق النار في غزة خلال التصويت الأخير بمجلس الأمن الدولي بأن "الوقت ليس مناسباً بعد".

وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي الثلاثاء، أن الإدارة الأمريكية لا تعتقد أن الوقت حان لوقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وقال إن "أي وقف دائم لإطلاق النار يسمح باستمرار سيطرة حماس (على غزة)".

وأشار إلى أنهم يؤيدون "وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار، لمدة أسبوع على الأقل قابلة للتمديد لمدة تصل إلى 6 أسابيع، من أجل إطلاق حماس سراح الرهائن لديها وإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة"، معتبراً هذا الخيار "أكثر قابلية للتطبيق".

من ناحية أخرى، لفت كيربي إلى أنهم (في الإدارة الأمريكية) لا يوافقون على هجوم الجيش الإسرائيلي على رفح دون خطة منظمة بشكل جيد وقابلة للتنفيذ.

وأكد أن مثل هذا العمل سيكون له عواقب "مدمرة"، وقال إنهم نقلوا مخاوفهم بشأن هذا الأمر إلى الجانب الإسرائيلي مراراً.

وذكر كيربي أن إسرائيل "لها الحق" في ملاحقة أعضاء حماس، لكنها تتحمل أيضاً مسؤولية حماية المدنيين الأبرياء في المنطقة.​​​​​​​

وفي جلسة التصويت، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن مشروع القرار المعروض على المجلس "لن يحقق هدف السلام المستدام".

وأشارت إلى مشروع قرار أمريكي يقترح وقفاً "مؤقتاً" لإطلاق النار في غزة، من المتوقع عرضه للتصويت لاحقاً أمام مجلس الأمن الدولي.

"خيبة أمل"

من جهتها، أعربت الخارجية الأردنية عن الأسف وخيبة الأمل جراء فشل مجلس الأمن مرة أخرى باعتماد قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة لاستخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض (فيتو) ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر نيابة عن المجموعة العربية.

واعتبرت أن عجز مجلس الأمن وللمرة الثالثة عن إصدار قرار يوقف الحرب المستعرة على غزة، يعكس العجز الدولي عن وقف الكارثة الإنسانية الناشئة عن الحرب العدوانية العبثية التي تصر إسرائيل على الاستمرار بها.

ودعت الخارجية الأردنية إلى اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته وخاصة مجلس الأمن وإصدار قرار يوقف الحرب المستعرة على غزة، التي راح ضحيتها أكثر من 29 ألف إنسان بريء معظمهم من النساء والأطفال، وتطبيق قواعد القانون الدولي دون محاباة أو تمييز.

وحصل مشروع قرار قدمته الجزائر الثلاثاء، ويدعو إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، على تأييد 13 عضواً من أصل 15، فيما عارضته الولايات المتحدة باستخدام الفيتو وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت، وفق ما ذكره موقع "أخبار الأمم المتحدة".

ويرفض مشروع القرار الجزائري التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويطالب جميع الأطراف في الحرب في قطاع غزة بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

كما طالب مشروع القرار بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".

وهذه هي المرة الثالثة التي تستخدم فيها الولايات المتحدة الفيتو بمجلس الأمن الدولي منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ضد مشاريع قرارات تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.