في وقت وصل فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى البرازيل الثلاثاء، طالبت الأخيرة محكمة العدل الدولية بتأكيد أن احتلال إسرائيل لفلسطين "غير قانوني وينتهك التزاماتها الدولية".

جاء ذلك على لسان الدبلوماسية البرازيلية ماريا كلارا باولا دي توسكو، خلال جلسة استماع عقدتها محكمة العدل الدولية الثلاثاء في مدينة لاهاي الهولندية، حول التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدّدَت دي توسكو على أن إسرائيل تواصل منذ عام 1967 انتهاك القانون الدولي وعديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وأشارت إلى أن إسرائيل تمارس التمييز ضد الفلسطينيين، داعية إلى إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.

كذلك أكدت الدبلوماسية البرازيلية أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره "مطلق ولا غنى عنه".

وشدّدَت على أن "السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين هو حل الدولتين الذي يتضمن دولة فلسطينية قابلة للحياة اقتصاديّاً تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل".

بدورها قالت ممثلة تشيلي في الجلسة المحامية كسيمينا فوينتيس توريجو، إن بلادها تدعم حل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل.

وأوضحت أن "إسرائيل لم تنتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير فحسب، بل انتهكت أيضاً قواعد القانون الدولي الأخرى، بما في ذلك حظر استخدام القوة، وضم الأراضي الفلسطينية". ودعت توريجو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء، إلى البرازيل في أول زيارة منه لهذا البلد منذ توليه منصبه.

تأتي الزيارة بعد أيام من إثارة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا غضب إسرائيل إثر تشبيهه حربها على غزة بـ"المحرقة اليهودية". ومن المقرر أن يبدأ بلينكن زيارته بمدينة برازيليا ثم يتوجه إلى ريو دي جانيرو لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين.

وكان الرئيس البرازيلي المخضرم البالغ 78 عاماً قال خلال زيارة لإثيوبيا لحضور قمة الاتحاد الإفريقي، إن ما يحدث في قطاع غزة "ليس حرباً، بل إبادة جماعية". وأضاف: "ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي لحظة أخرى في التاريخ. في الواقع لقد حدث: عندما قرر هتلر أن يقتل اليهود".

وأثارت هذه المقارنة غضب إسرائيل التي أعلنت أن لولا "شخص غير مرغوب فيه"، وقال رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو إن الرئيس البرازيلي "تجاوز الخطّ الأحمر".

واستدعى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس السفير البرازيلي فريدريكو ماير، وفي المقابل استدعت البرازيل سفيرها لدى تل أبيب للتشاور.

وعبّرَت واشنطن الثلاثاء عن رفضها تصريحات لولا، وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر للصحافيين: "من الواضح أننا لا نوافق على هذه التصريحات. كنا واضحين جدّاً من ناحية أننا لا نعتقد بحصول إبادة في غزة".