لليوم 138 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة، مخلفاً عشرات الشهداء والجرحى إثر استهداف مدفعيته وطيرانه الحربي للمدنيين والنازحين والمنازل السكنية في مناطق متفرقة من القطاع.

وخلفت الحرب المدمرة على قطاع غزة حتى الثلاثاء 29 ألفاً و195 شهيداً و69 ألفاً و170مصاباً، معظمهم أطفال ونساء بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وذلك وسط تحذيرات دولية من اجتياح بري محتمل لمدينة رفح أقصى جنوبي القطاع.

رغم أن تل أبيب أعلنت مسبقاً انتهاء اجتياحها البري لشمالي القطاع، يقول الجيش الإسرائيلي إن العملية الجديدة بحي الزيتون "ستركز على البنى التحتية لحركة حماس التي لم تُدمر حتى الآن".

وقالت مراسلة TRT عربي إن المنطقة الوسطى من قطاع غزة عاشت ليلة دامية، مؤكدة سقوط 45 شهيداً على الأقل وعشرات المصابين وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح إثر قصف إسرائيلي عنيف استهدف منزلاً منذ ليلة الثلاثاء.

وقالت مصادر محلية بسقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لسيارة مدنية في شارع أبو حسني بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وارتفع عدد الشهداء في مخيم النصيرات ومدينة دير البلح إلى 34 شهيداً، جراء غارات الاحتلال المتواصلة منذ صباح الأربعاء.

وفي وقت سابق، استشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي عدداً من منازل المواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، على رؤوس ساكنيها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وفي خان يونس جنوب القطاع، قالت مراسلة TRT عربي إن آليات ودبابات الاحتلال توغلت في عملية استمرت 10 ساعات بمنطقة المواصي وميناء خان يونس الجيد وخيام النازحين وشاطئ المدينة، وأطلقت القوات النار مخلفة عشرات الشهداء والمصابين وسط مناشدات بوصول سيارات الإسعاف لإنقاذ مزيد من الضحايا بعد انسحاب الجيش من المنطقة".

وحسب مصادر محلية، استشهد 6 مواطنين وجُرح آخرون في عملية استهداف دبابات الاحتلال مخيم النازحين في منطقة المواصي، لترتفع حصيلة الشهداء في المحافظة جراء غارات الاحتلال المتواصلة منذ ساعات الصباح إلى 26 شهيداً.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها أجلت شهيدَين و8 مصابين من مقر منظمة أطباء بلا حدود، في شارع الرشيد غرب محافظة خان يونس، ونقلوهم جميعاً إلى مستشفى الهيئة الطبية الدولي الميداني في مدينة رفح.

كما أفادت مراسلة TRT عربي أن 8 شهداء وعدد من الإصابات سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في المدينة.

وفيات بسبب المجاعة

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة الأربعاء إن في قطاع غزة "مجاعة حقيقية أدّت إلى وفاة عدد من الفلسطينيين"، مشيراً إلى "تقارير صادمة بأن الفلسطينيين لا يجدون الأكل أو الماء".

وأضاف المتحدث باسم المنظمة رائد النمس في تصريح صحفي إن جيش الاحتلال "يضرب من يحاول إدخال المساعدات إلى قطاع غزة".

وتابع قولاً: "نشهد تراجعاً في مسألة إدخال المساعدات إلى مناطق الشمال"، مؤكداً أن "ما يحدث في شمال القطاع سيمتد إلى مناطق أخرى منه".

"بدنا ناكل"

وتظاهر عشرات الفلسطينيين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة مساء الثلاثاء، للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية.

وجاب المتظاهرون الغاضبون شوارع مخيم جباليا وأطلقوا هتافات تطالب بوقف الحرب وإدخال المساعدات للقطاع، منها: "بدنا ناكل" و"بدنا نعيش" و"الشعب يريد كيس طحين".

وطالب المتظاهرون بضرورة رفع الحصار عن المناطق الشمالية لقطاع غزة المستمر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي خلف معاناة إنسانية دفعتهم إلى تناول طعام الحيوانات.

ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن جميع سكان القطاع يعانون من "انعدام الأمن الغذائي"، بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن السكان في شمال قطاع غزة أصبحوا "على حافة المجاعة".

وحذرت الوكالة الأممية، من أن سكان المناطق الشمالية من قطاع غزة على "حافة المجاعة" ولا ملاذ يأوون إليه.

تحذير أممي

وقالت تيس إنغرام المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إن الأزمة الإنسانية تتفاقم خصوصاً في شمال غزة، محذرة أنه "لا تزال بغزة مستويات مرتفعة من التدمير أثرت في نصف سكان القطاع".

وأضافت المتحدثة الأربعاء في تصريح صحفي: "نحاول تقديم مساعدة للأطفال في غزة ووضع حد للمعاناة في القطاع"، مشيرة إلى أن "الوضع في غزة صعب للغاية وما من طفل في العالم عليه مواجهة ظروف كهذه".

واعتبرت أن "الأزمة الإنسانية تتفاقم خصوصاً في شمال غزة حيث يواجه الأطفال الجوع"، وقالت: "نواجه تحديات أمنية في إدخال المساعدات وتحديات أخرى في توزيعها بسبب قلتها".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".