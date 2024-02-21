قُتل جندي إسرائيلي خلال معارك مع المقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة، أمس الثلاثاء، حسبما أعلن جيش الاحتلال الذي أشار كذلك إلى إصابة 3 جنود آخرين من كتيبة 932 التابعة للواء ناحال.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أقرّ أمس، بإصابة 46 عسكرياً خلال 24 ساعة، ما يرفع عدد مصابيه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى أكثر من 3 آلاف.

من جهتها، أعلنت كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) اشتباكها مع جنود الاحتلال، موضحة أنها أجهزت على جندي من مسافة صفر.

كما أكدت "القسام" استهدافها دبابتين من نوع ميركافا بقذائف "الياسين 105" جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

ومن جهتها، قالت سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) إن مقاتليها خاضوا اشتباكات مع جنود إسرائيليين في حي الزيتون، مما أسفر عن سقوطهم بين قتلى وجرحى.

ويأتي إعلان الحصيلة الجديدة لخسائر الاحتلال في وقت قال فيه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي: "نحن نقاتل منذ 4 أشهر، والطريق أمامنا لا تزال طويلة".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل جندي في معارك جنوب قطاع غزة أول أمس الأحد، وبذلك يرتفع عدد العسكريين القتلى منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 575 ضابطاً وجندياً، بينهم 243 قتيلاً منذ بدء العملية البرية في 27 من نفس الشهر.