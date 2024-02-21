سياسة
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جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة 3 في معارك مع المقاومة بشمال غزة
واصلت المقاومة الفلسطينية الاشتباك مع جنود الاحتلال الإسرائيلي، الذي أقر بمقتل أحد جنوده وإصابة 3 آخرين من لواء ناحال خلال اشتباكات شمالي قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلى جنود الاحتلال إلى 575 منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة 3 في معارك مع المقاومة بشمال غزة
جيش الاحتلال يقر بمقتل جندي وإصابة 3 آخرين في معارك شمالي غزة / صورة: AFP
21 فبراير 2024

قُتل جندي إسرائيلي خلال معارك مع المقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة، أمس الثلاثاء، حسبما أعلن جيش الاحتلال الذي أشار كذلك إلى إصابة 3 جنود آخرين من كتيبة 932 التابعة للواء ناحال.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أقرّ أمس، بإصابة 46 عسكرياً خلال 24 ساعة، ما يرفع عدد مصابيه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى أكثر من 3 آلاف.

من جهتها، أعلنت كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) اشتباكها مع جنود الاحتلال، موضحة أنها أجهزت على جندي من مسافة صفر.

كما أكدت "القسام" استهدافها دبابتين من نوع ميركافا بقذائف "الياسين 105" جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

ومن جهتها، قالت سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) إن مقاتليها خاضوا اشتباكات مع جنود إسرائيليين في حي الزيتون، مما أسفر عن سقوطهم بين قتلى وجرحى.

ويأتي إعلان الحصيلة الجديدة لخسائر الاحتلال في وقت قال فيه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي: "نحن نقاتل منذ 4 أشهر، والطريق أمامنا لا تزال طويلة".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل جندي في معارك جنوب قطاع غزة أول أمس الأحد، وبذلك يرتفع عدد العسكريين القتلى منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 575 ضابطاً وجندياً، بينهم 243 قتيلاً منذ بدء العملية البرية في 27 من نفس الشهر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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