يعمل الاحتلال الإسرائيلي على توسيع طريق وسط قطاع غزة يفصل شماله عن جنوبه لتسهيل عمليته العسكرية، حسبما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين الثلاثاء، أن الطريق بمثابة إعادة تشكيل لتضاريس قطاع غزة وسيسمح لجيش الاحتلال بحرية الحركة خلال العمليات وإحكام السيطرة.

وبيّنت أن شقّ الطريق وتوسيعه يجري بالتزامن مع إنشاء منطقة عازلة بعمق كيلومتر داخل قطاع غزة، مما يشكّل حزاماً عسكرياً يمنع عودة نحو مليون فلسطيني نزحوا من القطاع.

ويمتدّ الطريق إلى مسافة تقريبية تبلغ نحو 8 كيلومترات من الحدود الإسرائيلية إلى ساحل القطاع، وذلك على طول شريط أرضي في الاتجاه الشرقي-الغربي يحتله الجنود الإسرائيليون منذ بداية الحرب التي بدأت قبل 4 أشهر.

وبحسب المسؤولين العسكريين الذين استندت إليهم "وول ستريت جورنال"، يخطط المهندسون العسكريون الإسرائيليون لتدمير منازل ومبانٍ على طول الطريق في غزة.

كانت القناة 14 العبرية كشفت بدء الجيش إقامة طريق مرصوف من شرق قطاع غزة إلى غربه، بهدف فصل شمال القطاع عن بقية أجزائه.

وقالت القناة الخاصة المقرَّبة من أنصار اليمين الإسرائيلي مساء السبت، إن الطريق العرضي 794 يبدأ من منطقة مستوطنة نحال عوز في غلاف غزة ويمتدّ غرباً إلى داخل القطاع حتى البحر المتوسط تقريباً.

وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق جاكوب ناجل، إن هذا الطريق سيخلق "فجوة واضحة" بين شمال غزة وبقية القطاع، مشيراً إلى إمكانية إنشاء نقاط عبور مختلفة بين الشمال والجنوب تخضع للحراسة.

يأتي ذلك فيما يتأهّب جيش الاحتلال الإسرائيلي، رغم تحذيرات دولية وإقليمية، لاجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، على الحدود مع مصر حيث نزح نحو 1.4 مليون فلسطيني غالبيتهم نزح من شمال القطاع بدفع إسرائيلي زعم أنها منطقة آمنة.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على غزة خلّفَت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقاً للسلطات الفلسطينية.