سحب جيش الاحتلال الإسرائيلي لواءً آخر من قطاع غزة وذلك بعد مرور قرابة أربعة أشهر على بدء توغله البري في القطاع، تاركاً أصغر قوة عسكرية حسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وقالت الصحيفة الأربعاء إنه "بعد مرور قرابة أربعة أشهر على بدء الهجوم البري في قطاع غزة، وجد الجيش الإسرائيلي نفسه مع أقل عدد من القوات منذ بداية التوغل".

وحسب المصدر العبري، بقي في خان يونس ثلاثة ألوية ونصف مقارنة بسبعة ألوية في بداية يناير/كانون الثاني الماضي.

وتابعت قولاً إنه "في منطقة شرق خان يونس أكمل لواء جفعاتي انتشاره بعد سيطرته على هذه المنطقة في بداية العملية البرية جنوب القطاع قبل نحو شهرين ونصف شهر"، مضيفة أنه "حل مؤخراً محل آخر لواء احتياط متمركز في المنطقة وهو اللواء 646".

وذكرت أنه "سبق أن كان جفعاتي مسؤولاً عن إخلاء مخيم اللاجئين غرب خان يونس وإخراج نحو 100 ألف فلسطيني منه إلى مخيمات النازحين في منطقة المواصي".

وقالت الصحيفة: "في الوقت نفسه، لم يتبقَّ سوى لواءين فقط في غرب خان يونس، وكلاهما يتكون من قوات نظامية وهما اللواء 35 (مظليون) واللواء السابع مدرع".

وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، تعمل وحدات القوات الخاصة، وهي وحدات النخبة (إي غوز) و(مجلان) التابعة للواء 89 (كوماندوز)، على مدى الأسبوعين الماضيين، في مستشفى ناصر بخان يونس".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "من الناحية العملية، توجد الآن قوة قوامها ثلاثة ألوية ونصف في خان يونس، مقارنة بسبعة ألوية في بداية يناير/كانون الثاني الماضي".

وأكدت صحيفة يديعوت أحرونوت: "من المرجح أن تمديد العملية في خان يونس يهدف في المقام الأول إلى مواصلة الضغط على حماس في المفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن مقابل إطلاق سراح مسلحي الحركة، التي من المرجح أن تشمل وقفاً ممتداً لإطلاق النار".

وتقدر إسرائيل أن نحو 136 محتجزاً في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، حسب مصادر رسمية من الطرفين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".