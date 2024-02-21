سياسة
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شاهد | المقاتلة التركية KAAN تجري أول تحليق بنجاح في العاصمة أنقرة
أقلعت المقاتلة الوطنية التركية "قآن" (KAAN) بنجاح بعد إتمام الاستعدادات اللازمة من مطار مرتد بالعاصمة أنقرة. وبذلك تصبح تركيا واحدة من 5 دول يمكنها إنتاج طائرات لها القدرة على العمل المشترك مع المسيّرات ومنصات التحذير الجوي والتحكم.
شاهد | المقاتلة التركية KAAN تجري أول تحليق بنجاح في العاصمة أنقرة
لمقاتلة الوطنية التركية "قآن" (KAAN). / AA
21 فبراير 2024

نفذت المقاتلة الوطنية التركية "قآن" (KAAN) أول تحليق لها بنجاح الأربعاء بعد إتمام الاستعدادات اللازمة.

وأقلعت المقاتلة "قآن" من مطار مرتد بالعاصمة التركية أنقرة.

ومقاتلة "قآن" من الجيل الخامس، تستطيع أداء مهام قتالية جو-جو، وتنفيذ ضربات دقيقة من فتحات الأسلحة الداخلية بسرعة تفوق سرعة الصوت.

ونفّذ الطيار التركي بربروس دميرباش أول رحلة تجريبية للمقاتلة KAAN.

وبذلك تصبح تركيا واحدة من 5 دول يمكنها إنتاج طائرات من هذا المستوى، إذ إن لها القدرة على العمل المشترك مع المسيّرات ومنصات التحذير الجوي والتحكم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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