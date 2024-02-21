نفذت المقاتلة الوطنية التركية "قآن" (KAAN) أول تحليق لها بنجاح الأربعاء بعد إتمام الاستعدادات اللازمة.

وأقلعت المقاتلة "قآن" من مطار مرتد بالعاصمة التركية أنقرة.

ومقاتلة "قآن" من الجيل الخامس، تستطيع أداء مهام قتالية جو-جو، وتنفيذ ضربات دقيقة من فتحات الأسلحة الداخلية بسرعة تفوق سرعة الصوت.

ونفّذ الطيار التركي بربروس دميرباش أول رحلة تجريبية للمقاتلة KAAN.

وبذلك تصبح تركيا واحدة من 5 دول يمكنها إنتاج طائرات من هذا المستوى، إذ إن لها القدرة على العمل المشترك مع المسيّرات ومنصات التحذير الجوي والتحكم.