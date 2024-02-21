تبحث مصلحة السجون الإسرائيلية عن حلول لتوفير مئات الأماكن لمعتقلين فلسطينيين بعد اكتظاظ الزنازين، من بينها تحويل غرف تناول الطعام وأماكن بيعه "المقاصف" لزنازين.

وتوسع الاحتلال الإسرائيلي في عمليات الاعتقال بالضفة الغربية المحتلة وغزة منذ اندلاع الحرب على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقدمت مصلحة السجون تقريراً أمس الثلاثاء، خلال جلسة للجنة الأمن القومي في الكنيست (البرلمان)، لبحث الحلول الممكنة إثر اكتظاظ السجون، بحسب موقع "كالكاليست" العبري.

ويتضمن المخطط إضافة 888 مكاناً للحبس في 7 سجون خلال الأشهر المقبلة على حساب أماكن عامة في هذه السجون، مثل المقاصف وغرف تناول الطعام.

وذكر "كالكاليست" أنه "وفقاً للتقرير، فإن نحو 91% من السجناء الفلسطينيين (8207 سجناء) محتجزون اليوم في ظروف لا تلبي قرار المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل)، بتوفير الحد الأدنى من مساحة المعيشة، وكذلك النوم على سرير وفراش".

وأواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي قال رئيس شعبة السياسة الداخلية في مجلس الأمن القومي يوسي ميمون إنه وفق تقديرات جهاز الأمن العامّ (شاباك) لعام 2024، سيكون 6 آلاف سجين جديد من الضفة الغربية وألفان من غزة، ليس لهم مكان في السجون.

وفي وقت سابق الثلاثاء، كشفت منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" الإسرائيلية عن عشرات الشهادات حصلت عليها حول انتهاكات إسرائيلية بالضرب وإساءة المعاملة والإهانات الجنسية والإهمال الطبي لمعتقلين فلسطينيين منذ بدء الحرب على غزة.

وأكدت أن "العنف الشديد الذي مُورِسَ على المعتقلين الفلسطينيين يتساوى مع تعريف التعذيب بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب".

توثيق لتعرية معتقلين فلسطينيين

وفي نفس السياق أظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، تعرية جنود إسرائيليين عشرات الفلسطينيين في أثناء اعتقالهم في مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" بمدينة غزة.

وفي مقطع الفيديو شوهد الرجال جالسين على الأرض مجرَّدين من ملابسهم رافعين أياديهم إلى أعلى في حين تحتجزهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في فناء مدرسة صلاح الدين الإعدادية التابعة للأونروا بمدينة غزة.

ولم يتسنَّ تحديد تاريخ تصوير الفيديو الذي التقطه جندي إسرائيلي ونُشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على غزة خلّفَت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقاً للسلطات الفلسطينية.

وللمرة الأولى منذ قيامها عام 1948، تخضع إسرائيل حالياً لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية (مقرها في مدينة لاهاي بهولندا)، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.