قالت قطر إن حركة المقاومة الإسلامية حماس أكدت أنها تسلمت شحنة أدوية وبدأت إيصالها إلى المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري مساء الثلاثاء لوكالة الأنباء القطرية، أن الدوحة "تلقّت تأكيدات من حركة المقاومة الإسلامية بتسلُّم شحنة من الأدوية وبدء إيصالها إلى المستفيدين من المحتجَزين في قطاع غزة".

وأوضح المتحدث أن ذلك يأتي "تنفيذاً لاتفاق الحركة وإسرائيل بوساطة قطر بالتعاون مع فرنسا منتصف الشهر الماضي".

وتابع الأنصاري: "قطر تلقّت هذه التأكيدات باعتبارها وسيطاً في الاتفاق، الذي يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في غزة، لا سيما في المناطق الأكثر تأثراً وتضرراً، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجَزون في القطاع".

وأكد المتحدث القطري "استمرار الوساطة القطرية في مختلف الملفات، مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بخاصة في تبادل الأسرى والمحتجَزين والجوانب الإنسانية والإخلاء الطبي في إطار الجهود القطرية لإنهاء الحرب".

نتنياهو: سنتأكد

في المقابل اعتبر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "بيان قطر نتيجة مباشرة لإصرار رئيس الوزراء نتنياهو على الحصول على دليل على وصول الأدوية إلى مختطَفينا"، وفق تعبيره.

وأضاف المكتب في بيان عبر منصة إكس: "ستفحص إسرائيل مدى مصداقية البيان وستواصل العمل من أجل سلامة مختطَفينا"، دون توضيح كيفية التأكد من وصول الأدوية إلى الأسرى.

واتهم نتنياهو أخيراً في تسجيل مسرَّب قطر بعدم ممارسة ضغوط حقيقية على حماس لإطلاق سراح المحتجزين لديها، وهو ما اعتبره الأنصاري الاثنين "محاولة جديدة منه للمماطلة وإطالة أمد الحرب".

ومساء الثلاثاء قالت مصادر فلسطينية مطّلعة إن نتنياهو يتمسك بـ"4 لاءات" قالت إنها تعرقل التوصل إلى اتفاق مع حماس.

وأوضحت المصادر ذاتها أن "نتنياهو يحمّل وفده لأي مفاوضات 4 لاءات: لا وقف للعدوان على غزة، ولا انسحاب من القطاع، ولا عودة للنازحين إلى الشمال، ولا صفقة تبادل حقيقية".

وبوساطة قطرية مصرية أمريكية، توصلت حماس وإسرائيل إلى هدنة مؤقتة استمرت لمدة أسبوع حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، جرى خلالها تبادل أسرى بين الطرفين من النساء والأطفال، وإدخال مساعدات إنسانية محدودة وكميات وقود شحيحة إلى قطاع غزة.

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 136 محتجَزاً إسرائيلياً في غزة، فيما تعتقل في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر من الطرفين.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدّى إلى محاكمة تل أبيب أمام العدل الدولية بتهمة "جرائم إبادة" للمرة الأولى منذ تأسيسها.