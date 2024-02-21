سياسة
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بعد نجاح تحليق KAAN.. تركيا بين 5 دول بالعالم تصنع طائرات الجيل الخامس
أصبحت تركيا بين 5 دول في العالم تصنع طائرات من الجيل الخامس بعد نجاح أول عملية تحليق للمقاتلة المحلية "قآن" (KAAN) الأربعاء، وفق دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
بعد نجاح تحليق KAAN.. تركيا بين 5 دول بالعالم تصنع طائرات الجيل الخامس
تركيا تعلن نجاح أول عملية تحليق للمقاتلة المحلية "قآن"  (KAAN) / صورة: AA
21 فبراير 2024

قالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الأربعاء إن تركيا أصبحت بين 5 دول في العالم تصنع طائرات من الجيل الخامس بعد نجاح أول عملية تحليق للمقاتلة المحلية "قآن" (KAAN).

وأضافت عبر حسابها في منصة إكس أن المقاتلة الوطنية "قآن" (KAAN)، تعد أهم المشاريع التكنولوجية في تركيا، ونجحت اليوم في أول عملية تحليق.

وأكد المصدر التركي: "ستكون بلادنا من الدول الخمس في العالم التي يمكنها إنتاج طائرات الجيل الخامس، وذلك عبر قآن التي ستسهم في تعزيز القدرة العملياتية لقواتنا الجوية، وتلبية احتياجاتها العسكرية الاستراتيجية".

وفي وقت سابق الأربعاء، نفذت المقاتلة الوطنية التركية من الجيل الخامس "قآن" (KAAN) أول تحليق لها بنجاح، إذ أقلعت من مطار مرتد بالعاصمة التركية أنقرة.

ويمكن لمقاتلة "قآن" من الجيل الخامس أداء مهام قتالية جو-جو، وتنفيذ ضربات دقيقة من فتحات الأسلحة الداخلية بسرعة تفوق سرعة الصوت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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