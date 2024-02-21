قالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الأربعاء إن تركيا أصبحت بين 5 دول في العالم تصنع طائرات من الجيل الخامس بعد نجاح أول عملية تحليق للمقاتلة المحلية "قآن" (KAAN).

وأضافت عبر حسابها في منصة إكس أن المقاتلة الوطنية "قآن" (KAAN)، تعد أهم المشاريع التكنولوجية في تركيا، ونجحت اليوم في أول عملية تحليق.

وأكد المصدر التركي: "ستكون بلادنا من الدول الخمس في العالم التي يمكنها إنتاج طائرات الجيل الخامس، وذلك عبر قآن التي ستسهم في تعزيز القدرة العملياتية لقواتنا الجوية، وتلبية احتياجاتها العسكرية الاستراتيجية".

وفي وقت سابق الأربعاء، نفذت المقاتلة الوطنية التركية من الجيل الخامس "قآن" (KAAN) أول تحليق لها بنجاح، إذ أقلعت من مطار مرتد بالعاصمة التركية أنقرة.

ويمكن لمقاتلة "قآن" من الجيل الخامس أداء مهام قتالية جو-جو، وتنفيذ ضربات دقيقة من فتحات الأسلحة الداخلية بسرعة تفوق سرعة الصوت.