سياسة
2 دقيقة قراءة
مقتل مدنيَّين وإصابة ثالث في غارة إسرائيلية على مبنى سكني بدمشق
أعلنت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) مقتل مدنيَّين وإصابة ثالث، في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنياً في حي كفرسوسة بدمشق، وهي نفس المنطقة التي قُتل فيها خبراء عسكريون إيرانيون الشهر الماضي، إلا أن إعلاماً إيرانياً تحدث عن عدم وجود خسائر مجدداً.
مقتل مدنيَّين وإصابة ثالث في غارة إسرائيلية على مبنى سكني بدمشق
مقتل مدنيَّين وإصابة ثالث في غارة إسرائيلية على مبنى سكني بالعاصمة السورية / صورة: وسائل إعلام سورية
21 فبراير 2024

أعلنت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) مقتل مدنيَّين وإصابة ثالث الأربعاء، في غارة إسرائيلية استهدفت بالصواريخ مبنى سكنياً في حي كفرسوسة بدمشق.

وقال مصدر عسكري للوكالة إن "العدو الإسرائيلي شن عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ نحو الساعة 9:40 (6:40 ت.غ) من صباح هذا اليوم (الأربعاء)، من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً أحد المباني السكنية في حي كفرسوسة بدمشق".

ووفق المصدر، "أسفر العدوان عن استشهاد مدنيَّين وإصابة آخر بجروح، وإلحاق أضرار مادية بالمبنى المستهدف وبعض الأبنية المجاورة".

وأظهرت صور أرفقتها الوكالة بالخبر، اندلاع النار داخل شقة في مبنى من عدة طوابق جراء استهدافها صاروخياً، إضافة إلى أضرار كبيرة في مركبات على الطريق.

وحتى الساعة 10:45 (ت.غ) لم يصدر تعقيب إسرائيلي على ما أعلنته وكالة أنباء النظام السوري.

وتضم المنطقة، حسب وكالة رويترز، مباني سكنية ومدارس ومراكز ثقافية إيرانية، وتقع بالقرب من مجمع كبير يخضع لحراسة مشددة تستخدمه الأجهزة الأمنية. وجرى استهداف المنطقة في هجوم إسرائيلي الشهر الماضي أدى إلى مقتل خبراء عسكريين إيرانيين.

لكن حسب موقع إيراني فلا خسائر في صفوف الإيرانيين في الغارة الإسرائيلية على العاصمة السورية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us