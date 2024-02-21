أعلنت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) مقتل مدنيَّين وإصابة ثالث الأربعاء، في غارة إسرائيلية استهدفت بالصواريخ مبنى سكنياً في حي كفرسوسة بدمشق.

وقال مصدر عسكري للوكالة إن "العدو الإسرائيلي شن عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ نحو الساعة 9:40 (6:40 ت.غ) من صباح هذا اليوم (الأربعاء)، من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً أحد المباني السكنية في حي كفرسوسة بدمشق".

ووفق المصدر، "أسفر العدوان عن استشهاد مدنيَّين وإصابة آخر بجروح، وإلحاق أضرار مادية بالمبنى المستهدف وبعض الأبنية المجاورة".

وأظهرت صور أرفقتها الوكالة بالخبر، اندلاع النار داخل شقة في مبنى من عدة طوابق جراء استهدافها صاروخياً، إضافة إلى أضرار كبيرة في مركبات على الطريق.

وحتى الساعة 10:45 (ت.غ) لم يصدر تعقيب إسرائيلي على ما أعلنته وكالة أنباء النظام السوري.

وتضم المنطقة، حسب وكالة رويترز، مباني سكنية ومدارس ومراكز ثقافية إيرانية، وتقع بالقرب من مجمع كبير يخضع لحراسة مشددة تستخدمه الأجهزة الأمنية. وجرى استهداف المنطقة في هجوم إسرائيلي الشهر الماضي أدى إلى مقتل خبراء عسكريين إيرانيين.

لكن حسب موقع إيراني فلا خسائر في صفوف الإيرانيين في الغارة الإسرائيلية على العاصمة السورية.