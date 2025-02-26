سياسة
2 دقيقة قراءة
والدة طفل فلسطيني قُتِل في أمريكا تؤكد أن القاتل استهدف ابنها على الهوية
أكدت حنان والدة طفل فلسطيني-أمريكي قُتل في حادث طعن عام 2023، أن المهاجم استهدفهما لأنهما مسلمان.
والدة طفل فلسطيني قُتِل في أمريكا تؤكد أن القاتل استهدف ابنها على الهوية
الطفل الفلسطيني-الأمريكي وديع الفيومي / صورة: MIDAS (MIDAS) / Others
26 فبراير 2025

وبدأت أمس الثلاثاء محاكمة في قضية قتل الطفل الفلسطيني-الأمريكي وديع الفيومي ذي 6 السنوات، في ولاية إلينوي، في حادث طعن وصفته السلطات بأنه جريمة كراهية.

وقالت حنان في شهادتها، بحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إن الجاني "قال لي: أنت مسلمة يجب أن تموتي". وقدم مايكل فيتزجيرالد المدعي العام بمقاطعة ويل تسجيلا لمكالمة حنان لخدمة الطوارئ 911 في المحاكمة.

وحسبما أوردت قناة سي.بي.إس شيكاغو، قالت الأم في التسجيل "المالك يريد قتلي أنا وطفلي... أنا في الحمام أنتظركم".

لم يدلِ جوبا بأي تصريح أمس الثلاثاء. وقال ممثلو الادعاء إن الطفل وديع تعرّض للطعن 26 مرة في حادث وصفته السلطات بـ"جريمة كراهية".

وتعد هذه القضية واحدة من أولى وأشد جرائم الكراهية التي وقعت في الولايات المتحدة بعد العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأعرب مدافعون عن حقوق الإنسان عن قلقهم من تصاعد مشاعر الاسلاموفوبيا في ظل هذه الأحداث.

وتعد هذه الحادثة من بين العديد من الحوادث الأخرى التي أثارت القلق في الولايات المتحدة بشأن التحيّز ضد العرب، والتي تضمنت محاولة إغراق طفلة فلسطينية أمريكية تبلغ من العمر ثلاث سنوات في تكساس، وطعن رجل فلسطيني-أمريكي في الولاية نفسها، فضلاً عن ضرب مسلم في نيويورك، وهجوم عنيف على متظاهرين داعمين للفلسطينيين في كاليفورنيا.

كما شملت الحوادث إطلاق نار في فلوريدا على إسرائيليين اثنين بعدما ظنَّ المشتبه به أنهما فلسطينيان، وكذلك إطلاق نار في فيرمونت على ثلاثة طلاب فلسطينيين أمريكيين.

اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us