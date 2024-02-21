سياسة
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أردوغان: طائرتنا المقاتلة KAAN فخر للصناعة الدفاعية التركية
وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نجاح أول تحليق للمقاتلة التركية KAAN بأنه "فخر وإنجاز آخَر للصناعات الدفاعية التركية".
أردوغان: طائرتنا المقاتلة KAAN فخر للصناعة الدفاعية التركية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي بمدينة أفيون قره حصار. / صورة: AA
21 فبراير 2024

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن سعادته بنجاح أول تحليق للمقاتلة التركية KAAN صباح اليوم الأربعاء، واصفاً الحدث بأنه "فخر وإنجاز آخَر لصناعات الدفاعية التركية".

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي بمدينة أفيون قره حصار إنه بإتمام هذه العملية "تكون تركيا تخطّت مرحلة أخرى مؤثّرة للغاية في طريق إنتاج مقاتلات حربية من الجيش الخامس".

ودحض الرئيس التركي تشكيكات حول صناعة الطائرة قائلاً: "على الرغم من الذين حاولوا تخريب مشروع KAAN منذ اللحظة الأولى، وقالوا إننا لن نستطيع تصنيع هذه الطائرة، فإن طائراتنا المقاتلة الوطنية، والحمد لله، حلّقَت في السماء اليوم".

واختتم أردوغان قوله بأن بلاده "ستركز على إكمال الاختبارات الأخرى لـKAAN على وجه السرعة، التي تلهم الأصدقاء الثقة والأعداء الخوف".

والأربعاء نفذت المقاتلة الوطنية التركية "قآن" (KAAN) أول تحليق لها بنجاح بعد إتمام الاستعدادات اللازمة.

ومقاتلة "قآن" من الجيل الخامس، تستطيع أداء مهامّ قتالية جو-جو، وتنفيذ ضربات دقيقة من فتحات الأسلحة الداخلية بسرعة تفوق سرعة الصوت.

وبذلك تصبح تركيا واحدة من 5 دول يمكنها إنتاج طائرات من هذا المستوى، إذ إن لها القدرة على العمل المشترك مع المسيّرات ومنصات التحذير الجوي والتحكم.

مصدر:TRT عربي
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