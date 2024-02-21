سياسة
2 دقيقة قراءة
مقتل شخصين في غارة إسرائيلية على مبنى سكني بدمشق
أعلنت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) مقتل شخصين في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في حي كفرسوسة بدمشق، فيما أكد مصدر أمني وقوع أضرار مادية بالمبنى المستهدف وبعض الأبنية المجاورة.
مقتل شخصين في غارة إسرائيلية على مبنى سكني بدمشق
أضرار لحقت بمبنى استُهدف في غارة جوية إسرائيلية على دمشق أدت غلى مقتل شخصين / صورة: AFP
21 فبراير 2024

أفادت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) بمقتل مدنييَّن اثنين وإصابة ثالث، الأربعاء، في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنياً في حي كفرسوسة بدمشق.

وقالت الوكالة: "استُشهد مواطنان وأُصيب ثالث بجروح، جراء عدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف، صباح اليوم، مبنى سكنياً في حي كفرسوسة بدمشق".

ونقلت عن مصدر عسكري قوله: "نحو الساعة 9:40 (6:40 ت.غ) من صباح هذا اليوم (الأربعاء)، شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً أحد المباني السكنية في حي كفرسوسة بدمشق".

وحسب المصدر نفسه، "أسفر العدوان عن استشهاد مدنيَّين اثنين وإصابة آخر بجروح، وإلحاق أضرار مادية بالمبنى المستهدف وبعض الأبنية المجاورة".

وكشفت صور أرفقتها الوكالة بالخبر، اندلاع النار داخل شقة في مبنى من عدة طوابق جراء استهدافها صاروخياً، إضافةً إلى أضرار كبيرة في مركبات على الطريق.

وحتى الساعة 10:45 (ت.غ) لم يصدر تعقيب إسرائيلي على ما أعلنته وكالة أنباء النظام السوري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us