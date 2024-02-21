أفادت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) بمقتل مدنييَّن اثنين وإصابة ثالث، الأربعاء، في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنياً في حي كفرسوسة بدمشق.

وقالت الوكالة: "استُشهد مواطنان وأُصيب ثالث بجروح، جراء عدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف، صباح اليوم، مبنى سكنياً في حي كفرسوسة بدمشق".

ونقلت عن مصدر عسكري قوله: "نحو الساعة 9:40 (6:40 ت.غ) من صباح هذا اليوم (الأربعاء)، شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً أحد المباني السكنية في حي كفرسوسة بدمشق".

وحسب المصدر نفسه، "أسفر العدوان عن استشهاد مدنيَّين اثنين وإصابة آخر بجروح، وإلحاق أضرار مادية بالمبنى المستهدف وبعض الأبنية المجاورة".

وكشفت صور أرفقتها الوكالة بالخبر، اندلاع النار داخل شقة في مبنى من عدة طوابق جراء استهدافها صاروخياً، إضافةً إلى أضرار كبيرة في مركبات على الطريق.

وحتى الساعة 10:45 (ت.غ) لم يصدر تعقيب إسرائيلي على ما أعلنته وكالة أنباء النظام السوري.