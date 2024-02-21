تستضيف جامعة "ابن خلدون" التركية يومي 23 و24 فبراير/شباط الجاري، ندوة دولية بمدينة إسطنبول تحت عنوان "فلسطين ومستقبل العلاقات العالمية".

ومن المقرر أن تناقش الندوة، بحضور مختصين وأكاديميين، القضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود، والعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت الجامعة في بيان: "تواجه غزة واحدة من أبشع المجازر في تاريخ البشرية. فمن ناحية، تتعرض لقصف عنيف يستهدف المدارس والمساجد وحتى المستشفيات، ومن ناحية أخرى، يوجد حصار لا يسمح بمرور الكهرباء والماء والغذاء وحتى الدواء".

وأضاف البيان أن "مئات الآلاف من الفلسطينيين اضطروا إلى مغادرة منازلهم.. جميع سكان غزة، بمن في ذلك كبار السن والأطفال والرضع، يعانون من الجوع والعطش، إلى جانب هذه المذبحة التي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية".

وأدان البيان "صمّ الإدارة الإسرائيلية والسياسيين الغربيين الذين يدعمون إسرائيل آذانهم عن ردود الفعل المتصاعدة من جميع أنحاء العالم، إزاء ما يحدث في غزة".

وفي "إطار تقديم مساهمة لخدمة القضية الفلسطينية العادلة"، قررت جامعة "ابن خلدون" تنظيم ندوة "للفت الانتباه إلى مجازر إسرائيل وسياسة الاحتلال وما يحدث في فلسطين ولرفع الوعي"، بحضور أكاديميين وناشطين وصحفيين من جميع أنحاء العالم مهتمين بالشأن الفلسطيني.

"فلسطين ومستقبل العلاقات العالمية"

ومن المقرر أن يفتتح الندوة، رئيس مجلس أمناء جامعة "ابن خلدون" دكتور عرفان غوندوز، ونائب الرئيس التركي نجم الدين بلال أردوغان.

وستُناقش في الندوة، وفق بيان الجامعة، الأحداث التي تشهدها غزة والقضية الفلسطينية من جميع جوانبها.

كما ستتطرق إلى موضوعات أخرى مثل "حماية الحريات الأكاديمية ودور المثقفين العامين في فلسطين، والمناهج النقدية للاحتلال الصهيوني، والمقاومة اليومية في فلسطين ضد العنف الاستعماري الاستيطاني، ووجهات النظر الاجتماعية والقانونية حول الإبادة الجماعية في غزة، والتضامن العالمي مع فلسطين والنضال الموسع..".

وتهدف الندوة، التي تعقد بالتعاون مع أقسام علم الاجتماع والعلوم السياسية والعلاقات الدولية، وMEDIT و قسم التاريخ، إلى إنشاء "منصة أكاديمية ديناميكية" للحوار المعمق والبحث واستكشاف تأثيرات السياسات من خلال التركيز على القضايا الأساسية، والأفكار والمنهجيات والنظريات لفهم القضية الفلسطينية.

ولفت منسق الندوة دكتور رمضان أراس إلى أهمية الحدث في رفع مستوى الوعي.

وأضاف قائلاً: "لقد دخل التفكير والحديث والكتابة والعمل بشأن فلسطين مرحلة مختلفة منذ عام 1948. في هذه الندوة، أردنا أن نتحدث عن هذه العملية الجديدة مع مختلف الأكاديميين والباحثين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان الذين هم خبراء في مجالاتهم".

وتابع: "إن الإبادة الجماعية التي تجري في غزة اليوم، أمام أعين العالم أجمع، دفعت إلى إعادة النظر في مفاهيم مثل العدالة والحريات والأخلاق والديمقراطية وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. ونريد في هذه الندوة مناقشة أسئلة مختلفة والتفكير والتحدث معاً في كل هذا".

وتساءل الدكتور رمضان: "هل يجب على تاريخ البشرية أن يشهد هذه الإبادة الجماعية والمذابح المماثلة مراراً وتكراراً؟ ما نوع خط النضال والمقاومة الذي يجب أن نطوّره للشعوب والمجتمعات المضطهدة؟ وكيف نضمن العدالة للجميع؟".

وأشار بأن هذه الندوة "تبحث عن إجابات للعديد من الأسئلة، كالدور الذي ينبغي أن تلعبه الأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام في هذه العملية".

بدوره، قال عضو المجلس الاستشاري الأكاديمي للندوة الدكتور أحمد يوسف أوزدمير أن "هناك حاجة إلى نظام عالمي جديد في العالم.. لقد شهدنا كل أنواع القمع في جغرافية الاحتلال المستمرة منذ 75 عاماً".

وأضاف: "من الأطفال الذين حاولوا الرد بإلقاء الحجارة على الدبابات، إلى النساء المسنات اللاتي قُتلن أثناء التلويح بالعلم الأبيض، اندلعت في فلسطين كافة أنواع النضال من أجل العيش الإنساني".

وأكد أن "الإبادة الجماعية الأكثر منهجية تجري على الرغم من الرأي العام العالمي.. لا ينبغي لإسرائيل أن تكون قادرة على التعامل مع التحدي الذي تواجهه سلطتها في محكمة العدل الدولية، لذا فهي لا تتردد في إمطار حفنة من الناس بكل وسائل العنف المتوفرة لديها".

ولفت إلى أن "مفتاح عقلية الاحتلال المنحرفة هذه مخفي في حقيقة أنها لا ترى الفلسطينيين كبشر. واليوم نشهد انهيار النموذج الإسرائيلي الذي ظل يخيم على الرأي العام العالمي كستار من الدخان منذ عقود. ولا بد من إنشاء نظام عالمي جديد".

وتابع: "إن النضال من أجل تحرير فلسطين هو تمرد ضد النظام المسمى بالنظام العالمي، والذي تأسس في ظل القنبلة الذرية في القرن الماضي. وعلى الجميع أن يستمروا في بذل جهودهم من أجل فلسطين حرة، من النهر إلى البحر، بالطريقة التي يعرفونها".

ومن المقرر أن يشارك في الندوة كل من السفير الفلسطيني في بريطانيا حسام زملط، والطبيب النرويجي مادس جيلبرت، الذي عمل في مستشفيات غزة تحت القصف، وكمالين شعث الرئيس السابق للجامعة الإسلامية في غزة، التي دمرها الهجوم الإسرائيلي، وناشط السلام الإسرائيلي ميكو بيليد، الذي كان جده أحد مؤسسي إسرائيل، جيف هالبر.

ويشارك أيضاً الرئيس المؤسس لمنظمة "اللجنة الإسرائيلية ضد هدم المنازل" غير الحكومية، إضافة إلى الخبير في دراسات الإبادة الجماعية الياباني شاول تاكاشي، والناشط في مجال حقوق الإنسان من جنوب إفريقيا شاميم هارجوفان.