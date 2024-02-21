قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إنه أغار على 4 مقرات لحزب الله في جنوب لبنان.

وذكر في تصريح مكتوب: "هاجمت طائراتنا الأربعاء، ثلاث مقرات عملياتية لمنظمة حزب الله في جنوب لبنان".

وأوضح: "ومنذ الصباح جرى إطلاق نيران المدفعية لإزالة تهديد في منطقتي علما الشعب والظاهرة"، دون مزيد من التفاصيل.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن "طائرات حربية هاجمت مبنى عسكرياً في منطقة قرية يارون بجنوب لبنان بعد رصد دخول عدد من المسلحين إلى المبنى".

مقتل لبنانية

في المقابل، أكدت وسائل إعلام لبنانية مقتل مواطنة وإصابة ابنتها بجروح خطيرة، في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة مجدل زون في محافظة صور جنوب لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، بـ"استشهاد المواطنة خديجة سلمان جراء الغارة على بلدة مجدل زون، أما ابنتها فإصابتها خطرة".

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت الوكالة أن "سيارات الإسعاف نقلت إصابة متوسطة جراء الغارة التي استهدفت منزلاً في بلدة مجدل زون إلى مستشفيات مدينة صور (جنوب)، فيما نقل الدفاع المدني اللبناني إصابة أخرى".

وكثفت إسرائيل غاراتها الجوية على القطاع الغربي، حيث شنت مجدداً غارة استهدفت بلدتي أم التوت وشيحين بعد غارات عدة من مسيّرة على مناطق بين جبل بلاط ومروحين وفق ذات المصدر.

وفجر الأربعاء، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة في اتجاه جبلَي اللبّونة والعلام بالقطاع الغربي جنوب لبنان وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، وسط تحذيرات إقليمية ودولية من أن تصبح حرباً أوسع.