نفى إعلام عبري نية تل أبيب إرسال وفد إلى العاصمة المصرية القاهرة للتفاوض مجدداً مع حماس بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

ونقلت القناة 13 العبرية، الأربعاء، عن مسؤول سياسي إسرائيلي لم تسمِّه: "لم يُتخذ قرار حتى الآن بشأن خروج وفد إسرائيلي للمحادثات في القاهرة وننتظر مرونة كبيرة من جانب حماس".

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد قال في وقت سابق إنه غير مستعد للرضوخ للشروط الحالية التي تضعها حماس من أجل التوصل إلى صفقة تبادل.

ووصف نتنياهو الشروط بـ"الوهمية التي ستؤدي إلى هزيمة إسرائيل في الحرب".

ويبدو موقف نتنياهو متماهياً مع الأصوات اليمينية بالحكومة الإسرائيلية، إذ قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأربعاء: "يجب عدم التفاوض مع حركة حماس، بل قتلهم والتوقف عن إدخال أي مساعدات إلى غزة ما دامت إسرائيل غير قادرة على تحقيق أي شيء للمحتجزين".

وأيَّده في الموقف ذاته، وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قائلاً في وقت سابق، إنه "يجب على إسرائيل أن تنتصر على حركة حماس وتدمرها لتتمكن من إعادة المحتجزين إلى عائلاتهم، حسب تعبيره".

لكن في المقابل، قال المحلل العسكري الإسرائيلي بصحيفة هآرتس، عاموس هارئيل، الأربعاء، إنه للمرة الأولى منذ أسابيع هناك درجة صغيرة من التفاؤل في إسرائيل بالتوصل إلى صفقة جديدة مع حركة حماس، لتبادل أسرى إسرائيليين وفلسطينيين ووقف إطلاق نار مطول في غزة.

وأضاف هارئيل: "للمرة الأولى منذ أسابيع، ظهرت إشارات التفاؤل الحذر من جانب إسرائيل فيما يتعلق بإمكانية إحراز تقدم في المفاوضات بشأن صفقة الرهائن مع حماس، ويبدو أن هذا التحول جاء بسبب الجهود الأمريكية المتجددة لتأمين تحقيق انفراجة في المفاوضات".

وأشار إلى أن "هذه الجهود يقودها مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، إلى جانب كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن، لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك".

ولفت إلى أنه "يوم الثلاثاء سافر وفد من حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية إلى القاهرة لإجراء محادثات مع كبار مسؤولي المخابرات المصرية، إذ تشارك كل من مصر وقطر في المبادرة الأمريكية المتجددة".

وأردف: "وأعلنت قطر، الثلاثاء، أن الأدوية التي سبق أن نقلتها إلى غزة بالتنسيق مع إسرائيل، بدأت في الوصول إلى الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس".

وتُصرّ حماس على "الوقف الكامل للعدوان الإسرائيلي وانسحاب جيش الاحتلال خارج غزة والتزام إعادة الإعمار" من أجل التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى.

وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار، وتبادل أسرى، وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية.

وخلّفت الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.