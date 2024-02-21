سياسة
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استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال قرب قلقيلية في الضفة الغربية
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب قلقيلية شمالي الضفة الغربية. فيما أكد شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوبه وتركته لنصف ساعة دون تقديم علاج.
استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال قرب قلقيلية في الضفة الغربية
طرق متضررة جراء مداهمة جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين بالضفة الغربية / صورة: AA
21 فبراير 2024

استُشهد فتى فلسطيني، الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، بـ"استشهاد ساجي سعيد سليمان (16 عاماً) برصاص الاحتلال الحي في القلب، في بلدة عزون قرب قلقيلية".

وذكر شهود عيان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "أطلق النار صوب سليمان على مدخل عزون، وتركه لنصف ساعة دون أن يقدم له العلاج".

وأضاف الشهود أن الجيش "أغلق موقع الحادث أمام الفلسطينيين".

وفجر الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، في مخيم جنين شمالي الضفة.

ووفقاً لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية، استُشهد 401 فلسطيني في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية الشرسة ضد قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبالتزامن مع تلك الحرب، عززت إسرائيل قبضتها الأمنية وعملياتها العسكرية في مدن وبلدات الضفة، ما أسفر عن سقوط مئات الشهداء والمصابين والمعتقلين.​​​​​​​

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية المستمرة ضد قطاع غزة عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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