سياسة
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الصومال يصدّق على اتفاقية للتعاون الدفاعي مع تركيا
أعلن وزير الإعلام الصومالي تصديق حكومة بلاده على اتفاقية في مجال التعاون الدفاعي مع تركيا، موضحاً أن "من شأن هذه الاتفاقية التاريخية التي تمتد لعشر سنوات أن تعزز كثيراً جهود الحكومة الصومالية لحماية سيادتها".
الصومال يصدّق على اتفاقية للتعاون الدفاعي مع تركيا
تركيا والصومال وقّعتا بأنقرة في 8 فبراير/شباط الجاري، اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي / صورة: AA
21 فبراير 2024

صدّقت الحكومة الصومالية، الأربعاء، على اتفاقية في مجال التعاون الدفاعي مع تركيا.

ووصف وزير الإعلام الصومالي داوود أويس جامع في منشور عبر منصة "إكس"، الاتفاقية المبرمة بين البلدين بالخطوة "المهمة جداً".

وأضاف: "صدّق مجلس الوزراء على اتفاقية التعاون الدفاعي الموقَّعة مع تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والحليف الوثيق للصومال".

وأردف: "من شأن هذه الاتفاقية التاريخية التي تمتد لعشر سنوات أن تعزز كثيراً جهود الحكومة الصومالية لحماية سيادتها".

ووقعت تركيا والصومال بأنقرة في 8 فبراير/شباط الجاري، اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي.

ووُقعت الاتفاقية خلال زيارة لوزير الدفاع الصومالي عبدالقادر محمد نور إلى تركيا ولقائه نظيره التركي يشار غولر.

وحسب بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء الصومالي، الأربعاء، صدّق مجلس الوزراء على الاتفاقية في جلسة استثنائية برئاسة رئيس الحكومة حمزة عبدي بري.

وقال حمزة عبدي بري في كلمة أمام الوزراء في تسجيل مصور نشره مكتبه: "الاتفاقية تنهي مخاوف الصومال من الإرهاب، والقراصنة، وإلقاء النفايات في المياه الصومالية ومنع التهديدات والانتهاكات الخارجية في السواحل الصومالية".

وأشاد بري بالعلاقات مع تركيا، لافتاً إلى أنها "صديق عزيز وموثوق".

بدوره، قال رئيس مجلس الشعب الصومالي (الغرفة الثانية) الذي ترأس جلسة التصديق على الاتفاقية المبرمة مع تركيا، الشيخ آدم مدوبي أمام النواب: "213 عضواً في البرلمان صوتوا لصالح الاتفاقية بينما رفض 3 أعضاء من أصل 331 يشكلون أعضاء غرفتي البرلمان الفيدرالي".

وفي السياق ذاته، عقد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود مؤتمراً صحفياً في القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو، للتعليق على التصديق على الاتفاقية الإطارية.

وقال: "إن الاتفاقية لا تستهدف أي طرف ثالث، وتهدف إلى بناء البحرية الصومالية واستغلال الموارد الطبيعية في المياه الصومالية وحمايتها من النشاطات غير القانونية من القراصنة وتهريب المخدرات والأسلحة والإرهاب".

وأضاف: "الاتفاقية إطارية ويترتب عليها برتوكولات واتفاقيات لتطبيقها وتمتد لعشر سنوات".

وأشاد شيخ محمود بالعلاقات مع تركيا قائلاً إنها "الدولة الوحيدة التي أبدت استعدادها لمساعدة الصومال في حماية مياهه الإقليمية واستغلال موارده وإعادة تأهيل البحرية الصومالية".

ويتمتع الصومال بعلاقات جيدة مع تركيا في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والإنسانية والأمنية منذ إعادة تأسيس العلاقات بين البلدين في عام 2011.

ويخوض الصومال منذ سنوات حرباً ضد حركة الشباب، التي أُسست مطلع 2004، وتتبع فكرياً تنظيم "القاعدة" وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة مئات الأشخاص.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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