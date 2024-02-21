يزداد الوضع الإنساني في قطاع غزة تدهوراً يوماً بعد يوم، مع دخول العدوان الإسرائيلي على القطاع يومه الـ138، في ظل استمرار منع دخول المساعدات الإنسانية واستهداف المنظومة الصحية.

ودعا الهلال الأحمر الفلسطيني الأربعاء "وكالات الأمم المتحدة إلى تكثيف مساعداتها، خصوصاً للمناطق الواقعة في شمال قطاع غزة، حيث يعيش 400 ألف شخص مهددون بالمجاعة".

وكان برنامج الأغذية العالمي، أعلن أمس الثلاثاء، تعليق تسليم المساعدات في شمال القطاع بدعوى "الفوضى والعنف" المنتشرين فيه.

"وضع كارثي"

وفيما يتعلق بمجمع ناصر الطبي الذي حوّله جيش الاحتلال إلى ثكنة عسكرية، قال متحدث وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، أشرف القدرة في بيان: "الوضع في مجمع ناصر الطبي لا يحتمل ويشكل خطراً حقيقياً على حياة الطواقم الطبية والمرضى".

وأضاف القدرة أن "الطواقم الطبية عاجزة عن تقديم الرعاية الطبية للمرضى نتيجة عدم توفر الأكسجين والمقومات الطبية اللازمة".

وأشار إلى "تحويل 45 مريضاً من مجمع ناصر الطبي إلى مستشفيات أخرى وما زال الاحتلال يماطل في إخلاء 110 مرضى آخرين ما زالوا بالمستشفى".

ولفت إلى انقطاع المياه والأكسجين عن كل مجمع ناصر نتيجة توقف المولد الكهربائي عن العمل.

وتابع: "أطنان من النفايات الطبية وغير الطبية تتكدس في أقسام وساحات مجمع ناصر الطبي".

وطالب القدرة المؤسسات الدولية بمزيد من الضغط على إسرائيل من أجل "وقف عسكرة المجمع وتوفير الاحتياجات العلاجية والإنسانية للمرضى والكوادر الطبية".

وشدد على ضرورة الإفراج عن الطواقم والمرضى المحتجزين لدى الجيش الإسرائيلي منذ 4 أيام "دون مبرر".

وأمس الثلاثاء، قال كبير مسؤولي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة جوناثان ويتال، في منشور على منصة إكس: "المرضى هنا بائسون، لقد أصبح المستشفى مكاناً للموت لا للشفاء".

وأكد ويتال أن "المرضى الذين يحتاجون إلى نقل عاجل كانوا في حالة بائسة"، وأنهم حضروا إلى المستشفى بـ4 سيارات إسعاف، "لكن هذا لم يكن كافياً".

"قرابة 30 ألف شهيد"

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الثلاثاء، أن عدد الوفيات في غرفة العناية المركزة بمستشفى ناصر الذي حولته إسرائيل إلى ثكنة عسكرية وقطعت الكهرباء عنه ومنعت جهاز الأكسجين عن العمل، ارتفع إلى 8 حالات.

لاحقاً، أفادت الوزارة في بيان على منصة إكس، بـ"ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألفاً و313 شهيداً و69 ألفاً و333 مصاباً منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول الماضي)".

وأضافت: "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 118 شهيداً و163 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وذكرت الوزارة أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وبدورها، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن ملجأ في المواصي غربي خان يونس (جنوب)، يؤوي أعضاء من المنظمة وعائلاتهم تعرض، مساء الثلاثاء، لقصف إسرائيلي، ما أسفر عن استشهاد شخصين على الأقل وإصابة 8، حسب الهلال الأحمر الفلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.