سياسة
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المدعية العسكرية الإسرائيلية: بعض ممارسات الجنود في غزة تحمل طابعاً جنائياً
بعثت المدعية العسكرية الإسرائيلية، يفعات تومر يروشالمي، رسالة إلى قادة جيش الاحتلال، أوضحت فيها أن الجنود الإسرائيليين في غزة مارسوا سلوكيات ذات "طابع جنائي"، مدعيةً أنها سلوكيات "لا تتماشى مع قيم جيش الدفاع".
المدعية العسكرية الإسرائيلية: بعض ممارسات الجنود في غزة تحمل طابعاً جنائياً
جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة / صورة: AFP
21 فبراير 2024

قالت المدعية العسكرية الإسرائيلية، يفعات تومر يروشالمي، الأربعاء، إن بعض ممارسات جنود بلادها في قطاع غزة "ذات طابع جنائي ويجري التحقيق فيها".

وذكرت هيئة البث العبرية (رسمية)، أن يروشالمي قالت في رسالة وجهتها إلى قادة الجيش: "منذ بداية الحرب يستخدم الجيش قوته إجمالًا بمهنية عالية ووفقاً للقانون، ومع ذلك وقعت أحداث مرفوضة لا تتماشى مع قيم جيش الدفاع وتخالف التعليمات"، على حد تعبيرها.

وأضافت أن بعض هذه الممارسات "يحمل طابعاً جنائياً وشرعت الجهات المختصة في التحقيق فيها".

وتابعت: "رصدنا سلوكيات غير لائقة تنحرف عن قيم وأوامر الجيش الإسرائيلي"، موضحةً أن من بين هذه الممارسات "التصريحات غير اللائقة، والاستخدام غير المبرَّر من الناحية العملية للقوة، بما في ذلك ضد المحتجزين (الفلسطينيين)".

وأكدت ارتكاب بعض الجنود الإسرائيليين عمليات "النهب الذي طال استخدام الممتلكات الخاصة (للفلسطينيين في قطاع غزة) أو إزالتها دون أي غرض عملياتي؛ وتدمير الممتلكات المدنية بما يخالف الأوامر".

ولفتت إلى أن "هناك حالات تستدعي التحقيق من جهات التنفيذ، وفي نهايتها ستقرر النيابة العسكرية الإجراءات الواجب اتخاذها بحق المتورطين المشتبه بهم ".

وادّعت يروشالمي أن هذه التصرفات والتصريحات "تتعارض مع كون الجيش الإسرائيلي جيشاً أخلاقياً، كما أنها تسبب ضرراً استراتيجياً لدولة إسرائيل وجيش الدفاع الإسرائيلي على الساحة الدولية".

وطالبت قادة الجيش بـ"اتخاذ إجراءات توضيحية لمنع مثل هذه الحالات، والإبلاغ عنها".

كان جنود إسرائيليون قد نشروا منذ بداية الحرب ضد قطاع غزة، مقاطع فيديو توثق تنفيذهم عمليات نهب وإحراق منازل وتدميرها، والاعتداء على معتقلين وكتابة شعارات على الجدران في المنازل.

ولم يعلن الجيش الإسرائيلي أي إجراءات عقابية ضد الجنود، مكتفياً بالإشارة إلى أنها "تخالف قيمه".

وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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