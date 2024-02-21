سياسة
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استطلاع: معظم الإسرائيليين لا يعتقدون بإمكانية تحقيق نصر مطلق في غزة
أظهر استطلاع للرأي أن غالبية الإسرائيليين غير مقتنعين بإمكانية تحقيق نصر كامل في الحرب على غزة. يأتي ذلك رغم تأكيدات نتنياهو مراراً أن الحرب على القطاع ستتواصل حتى القضاء على حماس وإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين.
استطلاع: معظم الإسرائيليين لا يعتقدون بإمكانية تحقيق نصر مطلق في غزة
حرب إسرائيل على غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء / صورة: AA
21 فبراير 2024

لم ينجح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إقناع الإسرائيليين بإمكانية تحقيقه "النصر المطلق" في الحرب على قطاع غزة.

وأكد نتنياهو في تصريحاته مراراً أن الحرب على القطاع ستتواصل حتى القضاء على حماس وإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين.

وواجه هذا الإصرار انتقادات وضغوطات دولية، لا سيما بعد الإعلان عن العملية العسكرية المحتملة في مدينة رفح (جنوب) المكتظة بالنازحين الفلسطينيين.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي للأبحاث أن 38.3% من الإسرائيليين يعتقدون أنه يوجد احتمال "كبير جد" أو "كبير إلى حد ما" لتحقيق "نصر مطلق" مع نهاية الحرب.

فيما يرى نحو 55,3% أنه يوجد "احتمال ضئيل إلى حد ما" أو "ضئيل جدا" للنصر.

وفي وقت سابق، صرح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأنه "يجب على إسرائيل أن تنتصر على حركة حماس وتدمرها لتتمكن من إعادة المحتجزين إلى عائلاتهم".

ووصل وفد من حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، إلى القاهرة يوم الثلاثاء، لإجراء محادثات مع كبار مسؤولي المخابرات المصرية، في إطار المبادرة التي أطلقتها الولايات المتحدة وتشارك فيها كل من مصر وقطر.

وتُصرّ حماس على "الوقف الكامل للعدوان الإسرائيلي وانسحاب جيش الاحتلال خارج غزة والتزام إعادة الإعمار" من أجل التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى.

وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 1 ديسمبر/كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق نار، وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية.

وخلّفت الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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