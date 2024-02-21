تدرس المملكة المتحدة تقييد بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، في حال نفذت هجومها البري على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، أو أعاقت دخول شاحنات المساعدات إلى القطاع.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، الأربعاء، عن مسؤولين بريطانيين أن "المزيد من تصعيد العمل العسكري الإسرائيلي في غزة دون بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين يمكن أن يضع إسرائيل في انتهاك للقانون الإنساني الدولي".

وقالت المصادر: "إن المشورة القانونية للوزراء التي تحكم منح تراخيص التصدير يمكن أن تتغير في مثل هذا السيناريو، ما قد يؤثر في بيع بعض الأسلحة والتكنولوجيات إلى البلاد".

وكانت المحكمة العليا في لندن قد ردّت، أمس الثلاثاء، التماساً لتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، وفق ما أفاد به محامو الجهة المدعية.

ودعت بريطانيا، إلى جانب الولايات المتحدة وحلفاء آخرين، إسرائيل إلى عدم المضي قدماً في هجومها البري على رفح ما لم يجرِ نقل المدنيين بأمان.

وفي رسالة إلى البرلمانيين البريطانيين، نُشرت يوم أمس الثلاثاء، أعرب وزير الخارجية ديفيد كاميرون عن "قلقه العميق إزاء احتمال شن هجوم عسكري على رفح"، مضيفاً: "لا نقلل من الآثار الإنسانية المدمرة التي قد يخلفها هجوم بري كامل، إذا جرى تنفيذه".

وقال كاميرون في رسالته، إن "آخر مراجعة أجرتها الحكومة البريطانية لتراخيص التصدير جرت في ديسمبر/كانون الأول الفائت، وخلصت إلى أن الصادرات البريطانية إلى إسرائيل لم تُستخدم لارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".

وأضاف: "هذا يعني أن المملكة المتحدة قررت عدم تعليق أو إلغاء التراخيص الموجودة.. جميع التراخيص تظل قيد المراجعة الدقيقة والمستمرة".

كما قالت المصادر البريطانية في حديثها إلى "بلومبيرغ" أنه "إذا صعبت إسرائيل دخول قوافل المساعدات إلى غزة، فقد يؤدي ذلك أيضاً إلى تغيير في المشورة القانونية بشأن ما إذا كانت تلتزم القانونَ الدولي".

وأضاف التقرير: "تريد المملكة المتحدة وحلفاؤها أن تسمح إسرائيل لـ500 شاحنة تحمل الإمدادات الأساسية بالدخول إلى غزة كل يوم، بينما في الوقت الحاضر لا تمر سوى أعداد أقل بكثير".

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، العام الماضي، إن "المملكة المتحدة تزود إسرائيل بمكونات الطائرات المقاتلة والصواريخ والدبابات، فضلاً عن الأسلحة الصغيرة والذخيرة.

وخلال حرب مماثلة شنتها إسرائيل على قطاع غزة عام 2014، قالت المملكة المتحدة، التي كان كاميرون رئيس حكومتها في ذلك الوقت إنها "ستعلق بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل إذا استمرت الأعمال العدائية في غزة"، لكن الصادرات لم تكن مقيدة خلال تلك الحرب.

وخلّفت الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.