سياسة
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الكنيست يؤيد نتنياهو برفض إقامة دولة فلسطينية من جانب واحد.. ورام الله تندد
أيّدت غالبية أعضاء الكنيست الإسرائيلي، إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرافض إقامة دولة فلسطينية "من جانب واحد"، فيما نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بهذا التصويت، مشيرة إلى أن عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة لا تحتاج إلى إذن من نتنياهو.
الكنيست يؤيد نتنياهو برفض إقامة دولة فلسطينية من جانب واحد.. ورام الله تندد
الكنيست الإسرائيلي يؤيد رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية “من جانب واحد” / صورة: AA
21 فبراير 2024

وافق الكنيست، الأربعاء، على إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرافض إقامة دولة فلسطينية "من جانب واحد" بعد ازدياد الدعوات الدولية لإحياء الجهود من أجل التوصل إلى حل الدولتين للصراع المستمر منذ عقود.

وأفاد متحدث باسم الكنيست بأن 99 من أصل 120 مشرعاً من بينهم معارضون صوَّتوا لصالح الإعلان الذي أقرَّته الحكومة في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

ويشير الإعلان الإسرائيلي إلى أن أي اتفاق دائم مع الفلسطينيين يجب أن يجري التوصل إليه من خلال مفاوضات مباشرة بين الجانبين، وليس "من خلال إملاءات دولية".

وقال نتنياهو: "وقف الكنيست بأغلبية ساحقة ضد محاولة فرض إقامة دولة فلسطينية علينا، الأمر الذي لن يفشل في إحلال السلام فحسب، بل سيُعرّض دولة إسرائيل للخطر".

في المقابل، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بهذا التصويت قائلة إن إسرائيل مصرّة على "اختطاف حقوق شعبنا (الفلسطيني) بقوة الاحتلال وبقاء الدولة الفلسطينية رهينة بيد الاحتلال".

وأوضحت الوزارة في البيان أن "عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة واعترافات الدول بها لا تحتاج إلى إذن من نتنياهو".

ولم يتحقق أي تقدم يُذكر نحو حل الدولتين، الذي يهدف إلى تأسيس دولة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وغزة إلى جانب إسرائيل، منذ التوقيع على اتفاق أوسلو الانتقالي في أوائل التسعينيات.

ومن بين العقبات أمام قيام دولة فلسطينية، توسع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967.

ويَعد معظمُ الدول هذه المستوطنات، التي تعزل مجتمعات فلسطينية بعضها عن بعض في عدة مناطق بالضفة الغربية، انتهاكاً للقانون الدولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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