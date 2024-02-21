سياسة
2 دقيقة قراءة
أونروا: مستشفى ناصر المحاصر في خان يونس يضم 10 آلاف نازح وعامل صحي
قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إن مستشفى ناصر بخان يونس يضم 10 آلاف نازح وعامل صحي، مؤكدة استشهاد 158 ممن يعملون بالوكالة منذ بداية الحرب على غزة وحتى 19 فبراير/شباط الجاري.
أونروا: مستشفى ناصر المحاصر في خان يونس يضم 10 آلاف نازح وعامل صحي
أونروا: مستشفى ناصر بخان يونس يضم 10 آلاف نازح وعامل صحي / صورة: AA
21 فبراير 2024

كشفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا"، الأربعاء، أن مستشفى ناصر الذي يقتحمه جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة يحوي 10 آلاف نازح، منهم 300 عامل صحي.

وأفادت الوكالة في بيان بأنه "حتى تاريخ 19 فبراير/شباط الجاري لا تزال الدبابات الإسرائيلية تحاصر مستشفى ناصر في خان يونس، وجرى السماح بدخول المستشفى في 18 فبراير/شباط، حيث تمكن مسؤولو الأمم المتحدة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من إجلاء 14 مريضاً".

وأضاف البيان: "لا تزال المفاوضات جارية لإجلاء المرضى المتبقين، الذين يعتقد أن عددهم يزيد على 100 مريض".

وأضافت الوكالة بأن هناك 10 آلاف نازح داخل مبنى المستشفى، بما في ذلك 300 من العاملين في المجال الطبي.

وأشارت إلى أن تقارير تفيد بأن ما يصل إلى 70 عاملاً طبياً جرى احتجازهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وحسب البيان: "حتى 19 فبراير/شباط، أصبح العدد الإجمالي للزملاء العاملين في "أونروا" الذين قتلوا منذ بدء الأعمال العدائية، 158 زميلاً".

وأمس الثلاثاء، وصف كبير مسؤولي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة جوناثان ويتال، على منصة إكس، الوضع في مستشفى ناصر بأنه "أصبح مكاناً للموت لا التعافي".

ومنذ أسابيع، يصعّد جيش الاحتلال حملته العسكرية ضد المنظومة الصحية في خان يونس، وأجبر في الأيام الماضية آلاف النازحين الفلسطينيين على الخروج من مستشفى الأمل، ومجمع ناصر الطبي بالمدينة.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المستمرة ضد قطاع غزة عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us