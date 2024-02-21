كشفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا"، الأربعاء، أن مستشفى ناصر الذي يقتحمه جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة يحوي 10 آلاف نازح، منهم 300 عامل صحي.

وأفادت الوكالة في بيان بأنه "حتى تاريخ 19 فبراير/شباط الجاري لا تزال الدبابات الإسرائيلية تحاصر مستشفى ناصر في خان يونس، وجرى السماح بدخول المستشفى في 18 فبراير/شباط، حيث تمكن مسؤولو الأمم المتحدة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من إجلاء 14 مريضاً".

وأضاف البيان: "لا تزال المفاوضات جارية لإجلاء المرضى المتبقين، الذين يعتقد أن عددهم يزيد على 100 مريض".

وأضافت الوكالة بأن هناك 10 آلاف نازح داخل مبنى المستشفى، بما في ذلك 300 من العاملين في المجال الطبي.

وأشارت إلى أن تقارير تفيد بأن ما يصل إلى 70 عاملاً طبياً جرى احتجازهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وحسب البيان: "حتى 19 فبراير/شباط، أصبح العدد الإجمالي للزملاء العاملين في "أونروا" الذين قتلوا منذ بدء الأعمال العدائية، 158 زميلاً".

وأمس الثلاثاء، وصف كبير مسؤولي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة جوناثان ويتال، على منصة إكس، الوضع في مستشفى ناصر بأنه "أصبح مكاناً للموت لا التعافي".

ومنذ أسابيع، يصعّد جيش الاحتلال حملته العسكرية ضد المنظومة الصحية في خان يونس، وأجبر في الأيام الماضية آلاف النازحين الفلسطينيين على الخروج من مستشفى الأمل، ومجمع ناصر الطبي بالمدينة.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المستمرة ضد قطاع غزة عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية.