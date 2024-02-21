سياسة
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11 غارة منذ الصباح.. تجدد الغارات الأمريكية-البريطانية على الحديدة اليمنية
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية استهداف غارات أمريكية-بريطانية محافظة الحديدة للمرة الـ11 منذ صباح الأربعاء.
11 غارة منذ الصباح.. تجدد الغارات الأمريكية-البريطانية على الحديدة اليمنية
غارات أمريكية-بريطانية تستهدف الحديدة باليمن / صورة: AA
21 فبراير 2024

تجددت الغارات الأمريكية-البريطانية، مساء الأربعاء، على محافظة الحديدة غربي اليمن الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أن "العدوان الأمريكي-البريطاني استهدف بغارة خامسة منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف بمحافظة الحديدة"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت الجماعة عن هجوم أمريكي-بريطاني بـ4 غارات استهدفت أيضاً منطقة رأس عيسى.

وتحوي مديرية الصليف الساحلية ميناء بحرياً حيوياً يخضع لسيطرة الحوثيين، وفق إعلام يمني.

وفجر الأربعاء، أعلنت جماعة الحوثي استهداف محافظة الحديدة بـ6 غارات أمريكية-بريطانية.

ومنذ أيام، تكثف بريطانيا والولايات المتحدة غاراتهما اليومية في الحديدة رداً على هجمات الحوثيين ضد السفن الإسرائيلية والداعمة لها في البحر الأحمر.

وتعد الحديدة من أهم المحافظات اليمنية، لوجود 3 موانٍ حيوية ومعسكرات فيها، إضافةً إلى امتلاكها شريطاً ساحلياً طويلاً.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

وتضامناً مع غزة التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمِّرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، عاقدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيدياً لافتا في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت "الحوثي" أنها باتت تعد جميع السفن الأمريكية-والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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