سياسة
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غانتس يشير إلى إمكانية التوصل إلى صفقة ولا يستبعد استمرار الحرب خلال رمضان
تحدث الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، عن مؤشرات على إمكانية التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى، لكنه لم يستبعد استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال شهر رمضان إن لم يحدث ذلك.
غانتس يشير إلى إمكانية التوصل إلى صفقة ولا يستبعد استمرار الحرب خلال رمضان
بيني غانتس يتحدث عن مؤشرات لإمكانية المضيّ بصفقة تبادل أسرى / صورة: AA
21 فبراير 2024

كشف الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، عن محاولات جارية للتوصل إلى صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية، وإشارات أولية على إمكانية المضيّ قدماً فيها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده غانتس، وهو رئيس حزب "الوحدة الوطنية" المعارض، مساء الأربعاء.

وأشار إلى أنه "لا يوجد حجر لم يُقلب من أجل تحقيق مهمة إعادة المختطفين التي تخص المجتمع الإسرائيلي بأكمله، والتي تتحمل القيادة مسؤوليتها".

وأكد وجود "محاولات هذه الأيام للدفع نحو صفقة جديدة، وإشارات أولية تشير إلى إمكانية المضي قدماً. لن نتوقف عن البحث عن السبيل، ولن نضيع أي فرصة لإعادة الفتيات والفتيان إلى بيوتهم".

وأضاف غانتس: "في ساحة المعركة، نحن بصدد عملية في رفح، التي ستبدأ بعد إخلاء المنطقة من السكان".

ومضى بقوله: "أهمية تطهير رفح تكمن في القدرة على ضرب قوات حماس العاملة هناك، والحاجة إلى نزع سلاح قطاع غزة".

وتابع مهدداً: "أكرر، إذا لم تكن هناك صفقة لإعادة المختطفين، فسنعمل (مواصلة الحرب على قطاع غزة) أيضاً خلال شهر رمضان".

وحسب غانتس: "في أي وضع مستقبلي، ستحافظ إسرائيل على تفوقها وقدرتها على العمليات الأمنية في قطاع غزة بأكمله. مهمتنا هي السيطرة الأمنية بنسبة 100% دون السيطرة المدنية".

وقال إنه يمكن "لعديد من الأطراف أن تعمل مدنياً في قطاع غزة ولكن ليس حماس".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء"، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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