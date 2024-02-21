ناقش وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره المصري سامح شكري الوضع بقطاع غزة والإجراءات الواجب اتخاذها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال لقاء جرى بين الوزيرين، الأربعاء، على هامش مشاركتهما في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وتستضيف مدينة "ريو دي جانيرو" اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إذ من المنتظر أن يتناول المجتمعون عدة قضايا على رأسها الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتوتر في الشرق الأوسط.

وأكدت مصادر دبلوماسية أن فيدان وشكري بحثا الخطوات التي ستتخذ بهدف مواصلة تطوير العلاقات التركية المصرية، بما يتماشى مع الإعلان المشترك الذي أبرم خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى مصر قبل أيام.

وتناول اللقاء أيضاً الخطوات التي يمكن اتخاذها في الساحة السياسية فيما يتعلق بالوضع في غزة والإجراءات الواجب اتخاذها لتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية، فضلاً عن القضايا الإقليمية والمسار القائم في ليبيا، وفق المصدر ذاته.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان أصدره متحدثها أحمد أبوزيد، إن "شكري أشاد بالنتائج الإيجابية التي تمخضت عنها الزيارة التي أجراها الرئيس التركي إلى مصر خلال الشهر الجاري، والتي تعد الأولى من نوعها بعد إعادة العلاقات الثنائية إلى مستواها الطبيعي".

وأعرب شكري عن "تطلع مصر لأن تشهد المرحلة المقبلة تعزيز مسار العلاقات الثنائية بين البلدين ودفعها نحو آفاق أرحب في المجالات كافة، بما يصب في مصلحة شعبي البلدين، ويسهم في استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة".

وأكد الوزير المصري "الأهمية التي توليها مصر لتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، فضلاً عن الاهتمام بالعمل على مواصلة تعزيز الاستثمارات التركية في مصر، وتنويع مجالاتها".

ومن المتوقع أن يحضر شكري منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي سيعقد في تركيا بين 1 و3 مارس/ آذار المقبل، وندوة غزة التي ستعقد بمشاركة أعضاء مجموعة الاتصال المشَكّلة من منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، حسب المصدر ذاته.