155 يوماً تفصل العاصمة الفرنسية عن احتضان دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، التي تراهن باريس على أن تمرّ في أفضل الأحوال، وأن تجني من الحدث الرياضي العالمي الأكبر كل المكاسب الاقتصادية والإشعاع الإعلامي الممكن.

وفي هذا الصدد، تسعى سلطات باريس لمطاردة المشردين، ودفعهم إلى إخلاء العاصمة تزامناً مع دورة الألعاب. وهو ما يُدينه عدد من المنظمات الحقوقية، معتبرةً ذلك "تطهيراً اجتماعياً"، في وقت تعاني فرنسا من تفشي واسع لظاهرة التشرد نظراً للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

تطهير اجتماعي!

ومع اقتراب تنظيم الدورة الأولمبية بباريس، في شهر يوليو/تموز القادم، تكثف سلطات العاصمة حملاتها ضد الأشخاص دون مأوى، إذ تتضاعف عمليات الإخلاء القسري وتفكيك مخيماتهم، كما رُفعت قيمة الغرامات التي تعاقب هؤلاء الأشخاص.

وفي 7 فبراير/شباط الجاري، نشرت منظمة "يوتوبيا 56"، المعنية بالخدامات الاجتماعية للأشخاص بلا مأوى، أن السلطات الفرنسية فكَّكت مخيماً للمشردين في قلب باريس، "كان يحوي نحو مئة من الأطفال القاصرين".

وخلال الشهور الماضية، تحرك كثير من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية بهدف اتخاذ إجراءات قوية في الأسابيع الأخيرة للتنديد بإخلاء أكثر من 4000 شخص من منازل العمال المهاجرين، وكذلك نقل المنفيين إلى مراكز الاستقبال في المحافظات.

وحسب المحامية كارول بينبلان، عضو مجلس النقابة والناشطة في نقابة المحامين في باريس، فـ"إننا نشهد بالفعل، تجريماً للأشخاص المشردين في باريس". وتضيف المحامية أن هذا التجريم يتجلى في "زيادة حالات إبعاد الأشخاص الذين يعيشون دون مأوى والمهاجرين من دون إقامة"، كما "نلاحظ وجوداً كبيراً للشرطة وتوزيعاً منهجياً لقرارات مغادرة التراب الفرنسي".

ومنذ العام الماضي، والسلطات الفرنسية تتابع هذه الإجراءات الممنهجة. وفي أبريل/نيسان 2023، فُكّك أكبر مخيم للأشخاص بلا مأوى في الضاحية الباريسية سان دوني، الذي يقع قرب الإقامات المعدَّة للرياضيين المشاركين في الألعاب الأولمبية.

وندَّد نحو 75 منظمة حقوقية فرنسية بهذا الوضع، واتهمت السلطات بتنفيذ "تطهير اجتماعي". وقالت المنظمات، في رسالة مفتوحة نشرتها شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إنه "تحت غطاء الحدث (الرياضي)، تطرد الدولة وتهجِّر آلاف الأشخاص، دون حوار أو حلول حقيقية".

وقالت المنظمات إن أولمبياد 2024 "سيسبب اضطراباً عميقاً في المدينة، مع تأثير سلبي للغاية في حياة هؤلاء الأشخاص"، بسبب طرد المشردين، وتقليص أماكن الإيواء في حالات الطوارئ، وإغلاق نقاط الاستقبال، وتقليص توزيع المساعدات الغذائية.

وأشارت الرسالة إلى أن السلطات بدأت بالفعل عملية إجلاء أكثر من 4000 شخص من المنازل المؤقتة ونقلهم إلى مراكز استقبال في مقاطعات أخرى.

وفي السياق نفسه، تنفيالسلطات الفرنسية ما تنسبه إليها هذه المنظمات. وقالت مفوضية العاصمة باريس، في بيان سابق لها، إنها لا تعتمد هدف "صفر مشردين" بحلول موعد الأولمبياد، وإنها تعمل "على توفير أماكن جيدة للأشخاص الذين يعيشون في شوارع باريس وإبقائهم في أماكن إقامة للطوارئ".

التشرد.. أزمة متفاقمة في فرنسا!

وتشهد فرنسا اتساعاً كبيراً لظاهرة التشرد، ووفق أرقام مؤسسة "القس بيير"، التي تُعنى بأوضاع المشردين في فرنسا، يبلغ عدد الأشخاص بلا مأوى في فرنسا نحو 330 ألف شخص، بالإضافة إلى 4.1 مليون شخص يعيشون في سكن غير لائق.

وبهذا تعد فرنسا أول بلد أوروبي من حيث عدد الأشخاص بلا مأوى، وتَضاعف هذا العدد خلال السنوات العشر الأخيرة، كما أنه متوقّع أن يتضاعف مرة أخرى خلال العقد القادم.

وأضافت المؤسسة نفسها، أن ما بين 500 و600 مشرد يفقدون حياتهم كل سنة في الشوارع الفرنسية. وحسب إحصاءات أخرى، بلغ هذا الرقم في عام 2022 نحو 624 حالة وفاة. وفي الثلث الأول من عام 2023، لقي ما لا يقل عن 117 شخصاً بلا مأوى حتفهم في فرنسا.

ووفق مدير مؤسسة "القس بيير"، مانويل دوميرغ، فإن عدد الأشخاص بلا مأوى تَضاعف خلال العقد الأخير "بسبب أزمة السكن التي شهدتها فرنسا، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية عام 2008". ويضيف دوميرغ أن الآثار الاقتصادية السلبية التي أدت إليها جائحة كوفيد، إضافةً إلى ارتفاع مستويات التضخم، أسهما في زيادة كبيرة لأعداد المشردين خلال السنوات الأخيرة.

وينتقد الفاعلون الميدانيون تقصير حكومة ماكرون في الاستجابة لهذه الأزمة، خصوصاً وهو الذي وعد بالقضاء على التشرد خلال حملته الانتخابية عام 2017. وكانت الحكومة الفرنسية قد رصدت نحو 120 مليون يورو لمعالجة هذه المشكلة، لكنّ المنظمات الفاعلة في المجال ترى أن هذا الإجراء غير كافٍ.

وحسب كريستوف روبرت، المندوب العام لمؤسسة "القس بيير"، فإنه "لا يكفي فتح مظروف (المال)، عليك أداء المهمة وإنشاء خلايا الطوارئ، كما عليك أن تعزز نظام الإقامة في حالات الطوارئ".