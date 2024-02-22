التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مساء الأربعاء، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية إن فيدان وبلينكن تبادلا وجهات النظر حول الخطوات التي يجب اتخاذها لضمان وقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة "في أسرع وقت ممكن".

كما ناقش الوزيران الحرب في أوكرانيا، وعملية توسيع حلف الناتو، ومحادثات السلام بين أذربيجان وأرمينيا وقضايا إقليمية ودولية أخرى، حسب المصادر الدبلوماسية.

كما عقد وزير الخارجية التركي، مباحثات مع كلّ من نظيرتيه في كلّ من ألمانيا أنالينا بيربوك، وفي بوليفيا سيليندا سوسا لوندا.

جاء ذلك خلال لقائه إياهما بشكل منفصل، على هامش اجتماع وزراء الخارجية في البرازيل.

وحسب مصادر دبلوماسية، بحث فيدان، وبيربوك، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

ونقل فيدان، لبيربوك، "وجهات النظر التركية بشأن الخطوات ا لملموسة التي يمكن اتخاذها لإنهاء الوحشية المتواصلة في غزة".

أما خلال لقائه بنظيرته البوليفية، فبحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية، واتفقا على ضرورة تعزيزها، وبشكل خاص في مجالات الصناعات الدفاعية والصحة والثقافة.

كما تطرق الجانبان إلى الخطوات التي من شأنها تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وناقشا أيضاً مشروع افتتاح مركز ثقافي لمعهد يونس إمره التركي في العاصمة لاباز.

اللقاء تخلله أيضا العديد من الملفات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها "المأساة" التي تشهدها غزة.

وليومين، تستضيف ريو دي جانيرو، اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، بحضور وزير الخارجية التركي، حيث من المنتظر أن يتناول المجتمعون عدة قضايا على رأسها الحرب الروسية الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتوتر في الشرق الأوسط.

ومجموعة العشرين منتدى حكومي دولي يهتم في المقام الأول بالقضايا الاقتصادية، ويضم أكبر عشرين اقتصادا على مستوى العالم، وفي عضويته 19 دولة والاتحاد الأوروبي.

والدول الأعضاء هي: تركيا والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.