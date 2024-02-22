صدّق البرلمان البريطاني في جلسة مساء الأربعاء، على مذكرة تدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوراً" في غزة

والتقى مواطنون بريطانيون نوابَ مناطقهم قبل انعقاد الجلسة، لإقناعهم بالتصويت لصالح المذكرة التي تَقدَّم بها الحزب القومي الاسكتلندي.

وخلال مداولات المذكرة في البرلمان، أعلن رئيس مجلس العموم ليندسي هويل، اعتماد تعديلات الحكومة والمعارضة معاً على المذكرة الأصلية وطرحها جميعاً للتصويت، الأمر الذي أثار انتقاد جميع الأحزاب لأسباب مختلفة.

وانسحب نواب حزبَي المحافظين والقومي الاسكتلندي من قاعة البرلمان احتجاجاً على قرار هويل الذي وصفوه بـ"خرق لأعراف البرلمان".

يُذكر أن الحزب القومي الاسكتلندي طرح مذكرة تدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، لكن حزب العمال المعارض طرح تعديلاً على المشروع ليصبح "وقف إطلاق نار إنسانيّاً فوريّاً"، في حين اقترحت الحكومة تعديلاً ينصّ على "وقف إطلاق نار مؤقت".

وبعد عملية التصويت، صدّق البرلمان على المذكرة الداعية إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوراً" في غزة.

ورافقت الجلسة مظاهرات حاشدة خارج البرلمان، دعا فيها آلاف المتظاهرين إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وخلّفَت الحرب المدمرة التي يشنّها الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية.