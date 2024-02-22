سياسة
2 دقيقة قراءة
وسط جدل حاد.. البرلمان البريطاني يصوت لصالح وقف إطلاق نار إنساني وفوري بغزة
وسط سجالات حادة ومظاهرات حاشدة، صوّت البرلمان البريطاني في جلسة مساء الأربعاء لصالح قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة. ورافقت الجلسة مظاهرات حاشدة خارج البرلمان، دعا فيها آلاف المتظاهرين إلى وقف الحرب.
وسط جدل حاد.. البرلمان البريطاني يصوت لصالح وقف إطلاق نار إنساني وفوري بغزة
متظاهرون متضامنون مع فلسطين أمام مقر البرلمان البريطاني / صورة: AFP
22 فبراير 2024

صدّق البرلمان البريطاني في جلسة مساء الأربعاء، على مذكرة تدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوراً" في غزة

والتقى مواطنون بريطانيون نوابَ مناطقهم قبل انعقاد الجلسة، لإقناعهم بالتصويت لصالح المذكرة التي تَقدَّم بها الحزب القومي الاسكتلندي.

وخلال مداولات المذكرة في البرلمان، أعلن رئيس مجلس العموم ليندسي هويل، اعتماد تعديلات الحكومة والمعارضة معاً على المذكرة الأصلية وطرحها جميعاً للتصويت، الأمر الذي أثار انتقاد جميع الأحزاب لأسباب مختلفة.

وانسحب نواب حزبَي المحافظين والقومي الاسكتلندي من قاعة البرلمان احتجاجاً على قرار هويل الذي وصفوه بـ"خرق لأعراف البرلمان".

يُذكر أن الحزب القومي الاسكتلندي طرح مذكرة تدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، لكن حزب العمال المعارض طرح تعديلاً على المشروع ليصبح "وقف إطلاق نار إنسانيّاً فوريّاً"، في حين اقترحت الحكومة تعديلاً ينصّ على "وقف إطلاق نار مؤقت".

وبعد عملية التصويت، صدّق البرلمان على المذكرة الداعية إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوراً" في غزة.

ورافقت الجلسة مظاهرات حاشدة خارج البرلمان، دعا فيها آلاف المتظاهرين إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وخلّفَت الحرب المدمرة التي يشنّها الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us