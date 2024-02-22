أعلنت الولايات المتحدة رغبتها في التوصل إلى اتفاق "في أقرب وقت ممكن" و"قبل شهر رمضان" بين إسرائيل وحركة حماس بشأن إطلاق سراح المحتجَزين، مقابل هدنة إنسانية في قطاع غزة.

وقال متحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر الأربعاء: "نعتقد أنه يوجد مجال للتوصل إلى اتفاق. سنواصل المشاركة في متابعة هذا الأمر".

وشدّد ميلر على أن الولايات المتحدة "تريد أن ترى صفقة مبرمة" بين إسرائيل وحماس.

وأضاف: "نريد التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن، حتى قبل شهر رمضان"، الذي يبدأ في 11 مارس/آذار المقبل.

وفي وقت سابق الأربعاء قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إن محاولات جارية للتوصل إلى صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية، وإشارات أولية إلى إمكانية المضيّ قُدماً فيها.

وهدّد في مؤتمر صحفي قائلاً: "أكرر، إذا لم تكن صفقة لإعادة المختطفين، فسنعمل (على مواصلة الحرب) أيضاً خلال رمضان".

إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يبدو مستعدّاً للتوصل إلى أي اتفاق يوقف الحرب على قطاع غزة في الوقت الحالي، وفق شبكة سي إن إن الأمريكية نقلاً عن دبلوماسي أمريكي مطّلع.

وقال المصدر الأمريكي إنه إذا شنت إسرائيل هجوماً على رفح جنوبيّ قطاع غزة فـ"يمكن نسيان إمكانية إبرام صفقة بشأن المحتجزين الإسرائيليين".

ويرى مسؤولون أمريكيون كبار، وفق الشبكة الأمريكية، أنه لا فرصة لموافقة إسرائيل على وقف دائم لإطلاق النار "دون إطلاق سراح المحتجَزين".

ويضيف المصدر أنه "يمكن أن تستمرّ المناقشات التي من شأنها إنهاء الحرب في نهاية المطاف من خلال فترة توقف ولو مؤقتة".

كانت حماس عرضت الشهر الجاري إطلاق المحتجزين الإسرائيليين على 3 مراحل مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية ووقف إطلاق نار يؤدي إلى وقف الحرب والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة وإنهاء الحصار على القطاع.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض العرض ولم يقدّم أي عرض بديل.

وقال مسؤولون في المعارضة ووسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو يمتنع عن إبرام صفقة تحت وطأة ضغوط وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وقادة في حزبه اليميني الليكود.

وبالفعل صدرت تصريحات من سموتريتش وبن غفير ومسؤولين من حزب الليكود ضد إبرام صفقة، غير أن واشنطن تضغط باتجاه إبرام صفقة كهذه قبل حلول شهر رمضان المُتوقَّع أن يبدأ في العاشر من مارس/آذار المقبل.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، شنّت حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 هجوم "طوفان الأقصى" ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في محيط غزة.

وتقول إسرائيل إن هجوم حماس أسفر عن قتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر نحو 240، بادلت حماس قرابة 110 منهم مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها أكثر من 7800 فلسطيني، وذلك خلال هدنة استمرت أسبوعاً حتى 1 ديسمبر/كانون الأول 2023، بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية.