استُشهد 401 فلسطيني في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية الشرسة ضد قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفقاً لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية، كان آخرهم الفتى ساجي سعيد سليمان (16 عاماً) الذي استُشهد بإطلاق الاحتلال رصاصاً حيّاً في قلبه، في بلدة عزون قرب مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، بالإضافة إلى 4 شهداء سقطوا فجر أمس الأربعاء وليل أول أمس الثلاثاء في مدينة جنين ومخيمها وإصابة آخرين.

وتستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في اقتحام مدن وبلدات الضفة الغربية يوميّاً، إذ اقتحمت فجر الخميس مدينتَي رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية، وأطلقت قنابل الصوت والغاز بكثافة لدى اقتحامها وسط مدينة رام الله.

وأصيب فجر الخميس مواطنان برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن الجمعية تعاملت مع مواطنَين أصيبا بالرصاص الحي في مخيم بلاطة، واحد في الظهر والآخر في اليد، ونُقلا إلى المستشفى لتلقّي العلاج.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال داهمت عدداً من المنازل خلال اقتحام المخيم وفتّشتها.

واعتدى المستوطنون على الفلسطينيين وممتلكاتهم، بإضرام النار في أحد المنازل ومحاولة إحراق مركبة، قبل أن ينسحبوا. وأفاد شهود عيان بأن المواطنين تَصدَّوا للمستوطنين المهاجمين وتمكنوا من إخماد الحريق.

في السياق ذاته اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الفوار جنوب الخليل في الضفة الغربية، وسط مواجهات مع سكانه، بعد إلقاء شبان الحجارة على سيارة مستوطن على الطريق الالتفافي بمحاذاة المخيم.

وفي القدس اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة العيساوية ودهمت عدة أحياء فيها واعتقلت عدداً من الشبان الفلسطينيين. واقتحمت قوات الاحتلال أيضاً بلدة الخضر، جنوب بيتلحم في الضفة الغربية، واعتقلت عدداً من الشبان، كما دهمت قوات الاحتلال عدداً من المحالّ التجارية وفتّشتها، وقد اندلعت مواجهات مع عدد من سكان البلدة.

اعتداءات المستوطنين

من جهة أخرى اقتحم مستوطنون متطرفون من مستوطنة "يتسهار" تحت حماية جيش الاحتلال، بلدة عصيرة القبلية جنوب غرب مدينة نابلس.

وأطلق مستوطنون أبقارهم في عشرات الدونمات من المحاصيل البعلية للمواطنين في الأغوار الشمالية.

وقال مسؤول ملفّ الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، إن المستعمرين رعوا أبقارهم في نحو 120 دونماً من القمح والشعير والحمص، تابعة للمواطنين في سهل أم القبا بالأغوار الشمالية، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

يأتي هذا وسط حملة اعتقالات ليلية شنّتها قوات الاحتلال الإسرائيلي الخميس، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

بالتزامن مع تلك الحرب، عزّزَت إسرائيل قبضتها الأمنية وعملياتها العسكرية في مدن وبلدات الضفة، ما أسفر عن سقوط مئات الشهداء والمصابين والمعتقلين.​​​​​​​

وخلّفَت الحرب الإسرائيلية المستمرّة ضدّ قطاع غزة عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية.