سياسة
2 دقيقة قراءة
فرنسا تعلن مواصلة تسليح أرمينيا.. وباشينيان: يجب أن لا يثير ذلك القلق
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستواصل تزويد أرمينيا بالسلاح، فيما قال رئيس الوزراء الأرميني إن هذه الخطوة يجب أن لا تثير القلق.
فرنسا تعلن مواصلة تسليح أرمينيا.. وباشينيان: يجب أن لا يثير ذلك القلق
مؤتمر صحفي بين ماكرون وباشينيان / صورة: AFP
22 فبراير 2024

جدّدت باريس تأكيدها مواصلة دعم أرمينيا وتزويدها بالسلاح "دون أي نية للتصعيد".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الأربعاء، إن بلاده ستواصل دعم أرمينيا بالسلاح "بروح المسؤولية وبلا رغبة في تصعيد التوترات".

وأشاد ماكرون بما وصفه بـ"شجاعة" باشينيان و"عزمه على مواصلة السلام"، في إشارة إلى الخلاف مع أذربيجان.

بدوره قال باشينيان إن العلاقات بين أرمينيا وفرنسا ليست مجرد "علاقات تاريخية واقتصادية، بل بينهما روابط عاطفية عميقة".

وعبّر رئيس الوزراء عن شكره ماكرون على خطواته لـ"تعميق وتعزيز" العلاقات بين البلدين.

وأضاف أن تعزيز أرمينيا قدراتها الدفاعية بدعم فرنسي "يجب أن لا يثير القلق"، مؤكداً أن هدفهم هو "تأمين التوازن" في المنطقة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خلال زيارتها لأرمينيا، إن "فرنسا أعطت موافقتها على إبرام عقود مستقبلية مع أرمينيا تتيح تسليم معدات عسكرية لأرمينيا لتمكينها من الدفاع عن نفسها".

ولم تحدد كولونا نوع المعدات، لكنها أكدت أن باريس ستتصرف "في هذا المضمار بحسّ المسؤولية لكلا الجانبين، دون أي نية للتصعيد".

كان الجيش الأذربيجاني أطلق في 27 سبتمبر/أيلول 2020 عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قره باغ، انتهت بإعلان روسيا بعد 44 يوماً من المعارك، توصُّل الطرفين إلى اتفاق وقف إطلاق نار، ينصّ على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

وبعد ثلاث سنوات من انتهاك المجموعة المسلحة للاتفاقات، أطلقت أذربيجان عملية عسكرية جديدة في 19 سبتمبر/أيلول الماضي، انتهت بنزع سلاح المجموعات المسلحة التابعة للكيان الأرميني وحل الكيان نفسه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us