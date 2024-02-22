أعلنت سلطات السجون الإسرائيلية "حالة الطوارئ في السجون" منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 يوم تنفيذ حركة حماس عملية "طوفان الأقصى"، ما يعني للأسرى الفلسطينيين تشديد الإجراءات.

وتشمل تلك الإجراءات المشدَّدة منع زيارات الأهالي ووقف زيارات مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما سحبت مصلحة سجون الاحتلال كلّ أجهزة الاتصال والراديوهات والتليفزيونات من داخل السجون، التي كانت مسموحاً بها سابقاً.

وتدّعي إسرائيل أن تشديد الإجراءات حصل لمنع الأسرى الفلسطينيين من تنسيق هجمات من داخل السجون، على حد زعمها.

ويتجاوز إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية 9 آلاف، بينهم 3484 معتقلاً إدارياً و606 صُنّفوا "مقاتلين غير نظاميين"، وهم من أسرى غزة، بعد أن كانوا إجمالاً 5200 قبل الحرب الإسرائيلية على غزة، وفق آخر معطيات هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيَّين.

وتتراوح التهم الموجهة إلى الأسرى، وضِمنَهم مَن هم قيد الاعتقال الإداري، أي لم يحاكموا أو تُوَجَّه إليهم تهم رسمية، بين "القتل وتنظيم هجمات وتحريض على العنف عبر شبكات التواصل الاجتماعي".

والأربعاء أعلنت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير استشهاد الأسير المقعد خالد الشاويش (53 عاماً)، من مخيم الفارعة قرب طوباس شمال الضفة في سجن نفحة. والشاويش أحد الحالات المرضية المزمنة في سجون الاحتلال، وهو معتقل منذ 2007، ومحكوم بالسجن المؤبد 11 مرة".

وباستشهاد الأسير الشاويش، ارتفع عدد الأسرى الذين استُشهدوا خلف القضبان منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 9.

وتؤكّد مصادر فلسطينية رسمية وأهلية، أن إسرائيل تمارس "العزل والتجويع والإهمال الطبي" بحقّ الأسرى الفلسطينيين في سجونها، ضمن إجراءات "انتقامية وتنكيلية غير مسبوقة" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتثير هذه الأوضاع قلقاً شديداً لدى أهالي الأسرى، إذ تحمّل هيئات حقوقية تتابع شؤون الأسرى إسرائيل مسؤولية استشهادهم.

ويقول وليد ناصر، رئيس تحرير إذاعة "أجيال" التي تتخذ من رام الله مقراً لها: "نتلقّى رسائل من كل مكان، وهي تعبير عن قلق الأهالي على أحبائهم في السجن، إذ لم تعُد تصل إليهم أي أخبار عنهم عبر الصليب الأحمر أو المنظمات الدولية الأخرى منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول".

لكن على الأرجح لم يعُد بإمكان الأسرى الفلسطينيين الوصول إلى أجهزة الراديو داخل سجون الاحتلال، غير أن الإذاعة تواصل بثّ برنامج شكّل صلةً بين الأسرى وعائلاتهم لزمن طويل على الرغم من القيود.

ومع بدء الحرب المدمّرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّدَت إسرائيل عملياتها بالضفة الغربية المحتلة مخلفة مئات الشهداء وآلاف الجرحى، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، إضافة إلى نحو 7120 أسيراً وَفْق هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير.

ومنذ التاريخ ذاته تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفَت عشرات آلاف الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية.