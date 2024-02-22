قال وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف إن سرقة إسرائيل المتاحف وتدميرها الموروث الثقافي في غزة، لا يمكن حتى مقارنته بما فعله الغزاة حول العالم.

وشبّه أبو سيف في تصريح لوكالة الأناضول "ما يجري في غزة من تدمير وسرقة للموروث الثقافي على يد الاحتلال الإسرائيلي بما جرى خلال النكبة الفلسطينية عام 1948"، معتبراً أنه "فاق في بشاعته ما فعله المغول في بغداد" بعد اقتحامها عام 1258، في "محاولة لسلخ الفلسطيني عن تاريخه وأرضه".

وفقد أبو سيف في أثناء وجوده بالقطاع ما يزيد على 130 فرداً من عائلته، وكان شاهداً على بعض فظائع الحرب الإسرائيلية قبل أن يعود إلى رام الله حيث يقيم منذ عدة أسابيع.

تدمير غير مسبوق

وقال أبو سيف: "ما يجري اليوم في غزة من سرقة للمتاحف وتدمير للموروث الثقافي واللغة الأثرية، شبيه بما فعلته العصابات الصهيونية قبل النكبة عام 1984 في مدينة يافا، التي كانت المركز الثقافي الفلسطيني، ومدن أخرى".

وأضاف: "ما يجري في غزة هو تدمير غير مسبوق (للتراث)، ولا يمكن مقارنته حتى بأفعال كل الغزاة والأقوام الأكثر بشاعة، مثل ما فعله المغول عند اقتحام بغداد، وحتى ما فعلته فرنسا وبريطانيا في إفريقيا" بعد استعمارها.

وذكر الوزير الفلسطيني أن قوات الاحتلال دمرت عديداً من المتاحف وسرقت آلاف القطع التراثية، إضافة إلى تدمير نحو 230 مبنى تاريخي، بما يشمل مساجد مثل المسجد العمري ومسجد هاشم، إضافة إلى كنائس وأسواق وحمامات تاريخية.

كما رُصد تدمير إسرائيل 32 مركزاً ثقافياً ومسرحاً، وآلاف اللوحات الفنية، وقتل 46 كاتباً وفناناً بينهم أسماء بارزة.

وقال مستنكراً: "لا يُمكن فهم كيف لدبابة أن تسير فوق بناء الميناء الفينيقي القديم شمالي مخيم الشاطئ، ودبابة تسير فوق أقدم مقبرة كنسية في العالم شرقيّ جباليا، هذه ذاكرة العالم، لكن العالم لا يحرّك ساكناً".

ما هدفها؟

وعن هدف إسرائيل من تلك الحملة على التراث الفلسطيني في غزة، قال أبو سيف إن "إسرائيل تمارس بمتعة وتخطيط عمره 100 عام تدمير الثقافة والهوية والسردية ومحاولة سلخ الفلسطيني عن أرضه ووعيه التاريخي، ونفيه خارج الجغرافيا".

وأوضح: "حرب الرواية إحدى أبرز الحروب، وإسرائيل تمارس حرباً على الإنسان والتاريخ وذاكرة المكان (...). هذه حرب ثقافية ممنهجة وجزء من حروب إسرائيل لإزالة الشعب الفلسطيني من أرضه والحلول مكانه".

وتابع: "تريد إسرائيل محو التاريخ والذاكرة لتثبيت مقولة وادّعاء أنها الوارثة للبلاد"، "فـ"أصل الصراع ثقافي وسردي ورواية".

معركة قانونية

وتَطرَّق أبو سيف إلى إجراءات الحكومة الفلسطينية لمواجهة سرقة التراث في غزة.

وقال إن لجنة لمتابعة سرقات الآثار في غزة شُكّلت برئاسة وزير الخارجية رياض المالكي وعضوية وزارات الثقافة والسياحة والعدل.

ولفت أيضاً إلى أنه خاطب منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة (اليونسكو)، وأوضح لهم أن المواقع الأثرية في غزة ليست ملكاً للفلسطينيين فقط، بل هي جزء من ذاكرة العالم، والتراث الذي تركه الفينيقيون والكنعانيون والرومان والإغريق على أرض غزة.

أيضاً تَعهَّد الوزير الفلسطيني بأن تخوض حكومته حرباً قانونية في المحاكم الدولية لاستعادة القطع التراثية، التي سرقها الاحتلال من غزة، دون تقديم تفاصيل بهذا الصدد.

وكإجراء آخر، أشار إلى أن الحكومة ستعمل بعد انتهاء الحرب على غزة على إعادة ترميم كل المباني التراثية التي دُمرت في غزة.

واعتبر أن مهمة إعادة ترميم هذه المباني والقطع التاريخية واللغة الأثرية الموجودة عسيرة، لافتاً إلى أنه سيُستعان بخبراء دوليين لإنجاز تلك المهمة.

واستنكر موقف المجتمع الدولي مما يحدث من تدمير منهجي لتراث غزة على يد إسرائيل، داعياً إلى إرسال بعثة دولية لحماية تراث القطاع.

وخلّفَت الحرب المدمرة التي يشنّها الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية.