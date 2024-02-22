سياسة
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مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 8 بجروح في إطلاق نار على حاجز عسكري شرق القدس
قُتل جندي إسرائيلي وأصيب 8 بجروح، ثلاثة منهم حالتهم خطرة، في عملية إطلاق نار على حاجز الزعيم العسكري، بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم شرقي مدينة القدس المحتلة.
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 8 بجروح في إطلاق نار على حاجز عسكري شرق القدس
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 8 بجروح متفاوتة في إطلاق نار على حاجز عسكري شرق القدس / صورة: وسائل إعلام عبرية
22 فبراير 2024

قُتل جندي إسرائيلي وأصيب 8 بجروح، ثلاثة منهم حالتهم خطرة، في عملية إطلاق نار على حاجز الزعيم العسكري، بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم شرقي مدينة القدس المحتلة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن الإسعاف: "وفاة أحد الجنود المصابين في إطلاق النار على حاجز عسكري شرقيّ القدس".

وأفادت بأن فلسطينيَّين اثنين استُشهدا وأصيب ثالث بعد إطلاقهم النار قرب مستوطنة معاليه أدوميم، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية استشهاد منفّذَي العملية وقالت إن ثلاثة من المصابين حالتهم خطرة.

ودعت بلدية معاليه أدوميم المستوطنين إلى البقاء في منازلهم بعد الاشتباه بوجود مسلح ثالث.

وعزّزَت إسرائيل قبضتها الأمنية وعملياتها العسكرية في مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس، ما أسفر عن سقوط مئات الشهداء والمصابين والمعتقلين.​ فيما ارتفع عدد الفلسطينيين الذين ينفّذون عمليات إطلاق نار على مستوطنين نصرة لغزة.

مصدر:TRT عربي
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