قُتل جندي إسرائيلي وأصيب 8 بجروح، ثلاثة منهم حالتهم خطرة، في عملية إطلاق نار على حاجز الزعيم العسكري، بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم شرقي مدينة القدس المحتلة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن الإسعاف: "وفاة أحد الجنود المصابين في إطلاق النار على حاجز عسكري شرقيّ القدس".

وأفادت بأن فلسطينيَّين اثنين استُشهدا وأصيب ثالث بعد إطلاقهم النار قرب مستوطنة معاليه أدوميم، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية استشهاد منفّذَي العملية وقالت إن ثلاثة من المصابين حالتهم خطرة.

ودعت بلدية معاليه أدوميم المستوطنين إلى البقاء في منازلهم بعد الاشتباه بوجود مسلح ثالث.

وعزّزَت إسرائيل قبضتها الأمنية وعملياتها العسكرية في مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس، ما أسفر عن سقوط مئات الشهداء والمصابين والمعتقلين.​ فيما ارتفع عدد الفلسطينيين الذين ينفّذون عمليات إطلاق نار على مستوطنين نصرة لغزة.