أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الخميس اعتراض ما سمَّاه "هدفاً" تصدّت له دفاعاته الجوية في طريقه إلى مدينة إيلات جنوبي إسرائيل فوق البحر الأحمر.

ونشرت منصات إعلامية عبرية مشاهد توثّق لحظة اعتراض صاروخ في سماء إيلات وسماع أصوات صفارات الإنذار، فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الأمر يتعلق بصاروخ باليستي نجحت القبة الحديدية في اعتراضه.

وقال متحدث جيش الاحتلال في بيان عبر منصة إكس إن الدفاعات الجوية اعترضت هدفاً واحداً أُطلِقَ وكان في طريقه نحو الأراضي الإسرائيلية من منطقة البحر الأحمر.

وأوضح أنه جرى تفعيل صفارات الإنذارات في منطقة إيلات، مضيفاً أن "الهدف لم يشكّل أي تهديد"، وفق تعبيره.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الهدف الذي اعتُرض هو "صاروخ حوثي كان متجهاً إلى إيلات"، فيما لم يصدر على الفور تعليق من الجماعة اليمنية.

والثلاثاء أعلنت جماعة الحوثي اليمنية أنها استهدفت سفينة إسرائيلية في خليج عدن و"مواقع حساسة" في إيلات جنوبي إسرائيل.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع في بيان، إن "القوات البحرية اليمنية (التابعة للجماعة) نفّذَت عملية استهداف لمواقع حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبي فلسطين المحتلة بعدد آخر من الطائرات المسيرة".

وأضاف أن القوات البحرية التابعة للجماعة "نفّذَت أيضاً عملية استهداف لسفينة إسرائيلية ’MSC SILVER’ في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة".

ويستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّراتٍ سفنَ شحن إسرائيلية أو مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر "تضامناً مع غزة" التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومع تدخُّل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحىً تصعيدياً لافتاً في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".