تستعد واشنطن لإدراج وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في قائمة العقوبات الثاني ضد المستوطنين المتورطين بأعمال عنف بالضفة الغربية المحتلة.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية عن مسؤول أمريكي أن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد لإصدار حزمة ثانية من العقوبات، في الأسابيع المقبلة ضد المستوطنين الإسرائيليين.

وأضافت الصحيفة أنه من المرجح أن يُعاقب متطرفون إسرائيليون بارزون، لكن لن يُستهدف المسؤولون الحكوميون.

وفي هذا السياق، قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة بايدن بحثت بجدية ضم بن غفير لقائمة العقوبات، وإن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ليس مشمولاً بالعقوبات.

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية قد ذكرت في وقت سابق، أن بن غفير سهّل إجراءات الحصول على تراخيص حمل الأسلحة للإسرائيليين، ومنح مع مسؤولين في مكتبه 14 ألف رخصة سلاح دون رقابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وأصدر الرئيس الأمريكي، مطلع الشهر الجاري، أمراً تنفيذياً لمعاقبة المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وإضافة لبريطانيا، أعلنت فرنسا أنها فرضت عقوبات على "28 مستوطناً إسرائيلياً متطرفاً" ارتكبوا "أعمال عنف في حق مدنيين فلسطينيين" بالضفة الغربية.

بدورها لوّحت إسبانيا بفرض عقوبات من جانب واحد على المستوطنين المتطرفين، إذا لم تتوصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول هذا الأمر.

وتقول منظمات حقوقية إسرائيلية إن عنف المستوطنين بالضفة ازداد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وتصاعد بوتيرة ملحوظة أواخر عام 2023 وبحماية من القوات الإسرائيلية.