سياسة
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تركيا تحيّد من يُسمى مسؤولاً عن نقل الأموال في YPG الإرهابي شمال شرق سوريا
أعلنت مصادر أمنية تركية تحييد إرهابي بتنظيم PKK/YPG بمدينة القامشلي في الحسكة شمال شرقي سوريا. والإرهابي كان مسؤولاً عن نقل الأموال غير المشروعة للتنظيم الإرهابي.
تركيا تحيّد من يُسمى مسؤولاً عن نقل الأموال في YPG الإرهابي شمال شرق سوريا
الإرهابي مراد أتيش من يُسمى مسؤولاً عن نقل الأموال غير المشروعة لتنظيم YPG / صورة: AA
22 فبراير 2024

حيّد جهاز الاستخبارات التركي الإرهابي مراد أتيش، مَن يُسمى مسؤولاً عن نقل الأموال لتنظيم PKK/YPG، في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وأفادت مصادر أمنية تركية بأن جهاز الاستخبارات كلّف فريقاً خاصّاً مراقبة الإرهابي أتيش الملقب بـ"ريناس أميد".

وأشارت إلى أن الفريق تمكن من تحييد الإرهابي في عملية نوعية بمدينة القامشلي في الحسكة.

وانضمّ أتيش إلى التنظيم الإرهابي عام 2014 قادماً من أوروبا، وانخرط بأنشطة مسلحة ضمن التنظيم في مناطق قنديل وأواشين وغارة شمالي العراق، وفي سوريا.

كان أتيش واحداً من مجموعة إرهابيين يديرون تحويل الأموال غير المشروعة للتنظيم، بحسب المصادر نفسها.

وتنفّذ تركيا عمليات لمكافحة PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول في المنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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