أفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الخميس بتنفيذ 4 غارات ضد قاذفة صواريخ باليستية و7 صواريخ كروز مضادة للسفن قالت إنها تابعة لجماعة الحوثي باليمن.

وأوضحت القيادة الأمريكية في بيان عبر منصة إكس أنه "في 21 فبراير/شباط، بين الساعة 12:00 صباحاً و6:45 مساءً (بتوقيت صنعاء) نفّذَت قوات القيادة المركزية الأمريكية 4 ضربات ضد قاذفة صواريخ باليستية متنقلة مضادة للسفن و7 صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن تابعة للحوثيين، كانت جاهزة للإطلاق نحو البحر الأحمر".

وأضافت سنتكوم أن القوات الأمريكية أسقطت أيضاً طائرة مسيَّرة حوثية.

وقال البيان إن الغارات نُفّذَت "دفاعاً عن النفس"، عقب تحديد الصواريخ في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقرّرَت أنها "تمثّل تهديداً وشيكاً لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة".

وتابعت بأن الإجراءات التي نفذتها "ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمناً للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".

وأعلنت "سنتكوم" الثلاثاء تَعرُّض ناقلتَي حبوب وبضائع أمريكيتين لهجومين بصاروخين باليستيين وطائرة مسيّرة من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، مما تسبب في أضرار "طفيفة" لإحداها دون إصابات بشرية.

ويستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر الممر الحيوي للشحن وسلاسل الإمداد العالمية، المرتبطة بإسرائيل، "تضامناً مع قطاع غزة"، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي.

ويشنّ تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة، منذ مطلع العام الجاري غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردّاً على هجمات الجماعة في البحر الأحمر، التي أعلنت إثر ذلك اعتبارها كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدّى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".