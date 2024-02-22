دعا رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش المؤسسات الدولية إلى عدم الصمت عن "الجريمة الكبرى المستمرة ضد الإنسانية في غزة"، مشيراً إلى أن ما يقع في القطاع الفلسطيني "واحد من أقسى الاختبارات في تاريخ البشرية".

وقال قورتولموش: "تطالب الإنسانية بوقف هذا الوحش، وهذه الآلية التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية عن علم وإرادة"، وذلك في كلمة خلال اجتماع الجمعية العامة للجمعية البرلمانية الآسيوية في أذربيجان الخميس.

وأشار المسؤول التركي إلى أن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة لم تبدأ في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 كما يُقال، بل "هذه القضية مشتعلة منذ 1948 و1967".

ولفت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي بالقنابل على نحو 1,5 مليون فلسطيني محصورين في معبر رفح، ويواصل ارتكاب جرائم جديدة ضد الإنسانية.

واعتبر أن "الجريمة الكبرى المستمرة ضد الإنسانية في غزة واحد من أقسى الاختبارات في تاريخ البشرية"، معرباً عن تمنياته أن لا تصمت المؤسسات الدولية عن هذا، على رأسها الجمعية البرلمانية الآسيوية.

وتَطرَّق قورتولموش إلى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية، مضيفاً: "بدأ عهد جديد مع بدء مرحلة المحاكمة في محكمة العدل الدولية بلاهاي".

وأضاف: "رغم أن بعض الحكومات التزم الصمت إزاء المجزرة التي بلغت حد الإبادة الجماعية في غزة، فإن شعوب العالم لم تلتزم الصمت".

وتابع قورتولموش: "تطالب الإنسانية بوقف هذا الوحش وهذه الآلة التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية عن علم وإرادة، لهذا فإننا مُلزَمون منع وقوع هذه الجريمة الكبيرة ضد الإنسانية في غزة".

وتابع: "الوضع الناشئ مع القرار المؤقت الذي اتخذته محكمة العدل الدولية يمثّل فرصة جديدة، ونأمل أنه مع بدء المحاكمة في محكمة جرائم الحرب الدولية، ستتمكن الإنسانية من التخلص من هذا العار على الأقل".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفَت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدّى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".