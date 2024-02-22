سياسة
3 دقيقة قراءة
قورتولموش: نتنياهو يواصل ارتكاب الجرائم بغزة.. وعلى العالم أن يتحرك
قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي بالقنابل على نحو 1,5 مليون فلسطيني محصورين في معبر رفح، ويواصل ارتكاب جرائم جديدة ضد الإنسانية.
قورتولموش: نتنياهو يواصل ارتكاب الجرائم بغزة.. وعلى العالم أن يتحرك
قورتولموش خلال إلقاء كلمة في اجتماع الجمعية العامة للجمعية البرلمانية الآسيوية في أذربيجان / صورة: AA
22 فبراير 2024

دعا رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش المؤسسات الدولية إلى عدم الصمت عن "الجريمة الكبرى المستمرة ضد الإنسانية في غزة"، مشيراً إلى أن ما يقع في القطاع الفلسطيني "واحد من أقسى الاختبارات في تاريخ البشرية".

وقال قورتولموش: "تطالب الإنسانية بوقف هذا الوحش، وهذه الآلية التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية عن علم وإرادة"، وذلك في كلمة خلال اجتماع الجمعية العامة للجمعية البرلمانية الآسيوية في أذربيجان الخميس.

وأشار المسؤول التركي إلى أن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة لم تبدأ في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 كما يُقال، بل "هذه القضية مشتعلة منذ 1948 و1967".

ولفت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي بالقنابل على نحو 1,5 مليون فلسطيني محصورين في معبر رفح، ويواصل ارتكاب جرائم جديدة ضد الإنسانية.

واعتبر أن "الجريمة الكبرى المستمرة ضد الإنسانية في غزة واحد من أقسى الاختبارات في تاريخ البشرية"، معرباً عن تمنياته أن لا تصمت المؤسسات الدولية عن هذا، على رأسها الجمعية البرلمانية الآسيوية.

وتَطرَّق قورتولموش إلى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية، مضيفاً: "بدأ عهد جديد مع بدء مرحلة المحاكمة في محكمة العدل الدولية بلاهاي".

وأضاف: "رغم أن بعض الحكومات التزم الصمت إزاء المجزرة التي بلغت حد الإبادة الجماعية في غزة، فإن شعوب العالم لم تلتزم الصمت".

وتابع قورتولموش: "تطالب الإنسانية بوقف هذا الوحش وهذه الآلة التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية عن علم وإرادة، لهذا فإننا مُلزَمون منع وقوع هذه الجريمة الكبيرة ضد الإنسانية في غزة".

وتابع: "الوضع الناشئ مع القرار المؤقت الذي اتخذته محكمة العدل الدولية يمثّل فرصة جديدة، ونأمل أنه مع بدء المحاكمة في محكمة جرائم الحرب الدولية، ستتمكن الإنسانية من التخلص من هذا العار على الأقل".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفَت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدّى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us