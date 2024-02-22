سياسة
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حزب الله يقصف أهدافاً عسكرية إسرائيلية.. وغارات تضرب الحدود جنوبي لبنان
قالت مصادر عبرية رسمية إن صاروخين مضادين للدبابات قادمين من لبنان استهدفا مستوطنتي "كفار يوفال" و"كريات شمونة"، فيما أعلن حزب الله اللبناني استهداف المنطقتين بـ"الأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة".
حزب الله يقصف أهدافاً عسكرية إسرائيلية.. وغارات تضرب الحدود جنوبي لبنان
القصف الإسرائيلي متواصل على حدود جنوب لبنان / صورة: AFP
22 فبراير 2024

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الخميس، إصابة منزل في مستوطنة "كفار يوفال" في الجليل الأعلى شمال إسرائيل، بصاروخ مضاد للدبابات أُطلق من لبنان.

وأشارت الإذاعة إلى أن "أضراراً لحقت بمنزل خاص في كفار يوفال دون وقوع إصابات بشرية إثر إطلاق الصاروخ".

كما "جرى إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على (مستوطنة) كريات شمونة، دون وقوع إصابات بشرية"، وفق المصدر ذاته.

وأعلن حزب الله اللبناني أن عناصره "استهدفوا مبنى يتموضع فيه جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة كفار يوفال بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".

وأورد الحزب في بيان منفصل أن عناصره "استهدفوا ‌‏‌‌‏مقر ‏قيادة اللواء الشرقي 769 في ثكنة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".

كما "استهدفوا موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".‏ وفق بيان ثالث.

إلى ذلك، شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، غارات جوية وقصفاً مدفعياً على عدة قرى حدودية جنوب لبنان.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية منزلاً في بلدة الخيام، وبلدتي مارون الراس وكفركلا، جنوب لبنان، وطال القصف المدفعي أطراف بلدتَي راشيا الفخّار وعيتا الشعب، جنوب لبنان.

كما نفّذت طائرتان إسرائيليتان غارات وهمية (صوتية) في أجواء مدينة صور الساحلية وحلّقتا على ارتفاع منخفض، ما تسبب بذعر للمواطنين، حسب مصادر محلية.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية-اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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