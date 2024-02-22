سياسة
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منظمة الصحة العالمية تُحذر من "كارثة إنسانية" في السودان
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن آلافاً من السودانيين فقدوا حياتهم بسبب عدم وصولهم إلى الخدمات الصحية، محذراً من كارثة إنسانية في ظل استمرار القتال.
منظمة الصحة العالمية تُحذر من "كارثة إنسانية" في السودان
نازحون سودانيون في انتظار الحصول على المساعدات الإنسانية بمخيمات الأمم المتحدة / صورة: AFP
22 فبراير 2024

حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من "كارثة إنسانية" في السودان، في ظل القتال المستمر منذ أبريل/نيسان 2023.

وقال غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن أكثر من 6 ملايين شخص اضطروا إلى النزوح داخل السودان، فيما لجأ نحو مليوني شخص إلى البلدان المجاورة، وهذا "أكبر نزوح بشري في العالم".

وأشار إلى أن "نصف السكان بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، لكنَّ الشركاء لا يستطيعون الوصول إلى معظمهم، وقد قُتل بالفعل أكثر من 14 ألف شخص".

وشدد غيبريسوس على أنه إذا تجاهل العالم المعاناة في السودان، فإن عدد القتلى سيزيد.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حرباً خلّفت آلاف القتلى وملايين النازحين واللاجئين، وفقاً للأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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