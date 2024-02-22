اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس، بلدتين قرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية وحاصر منزلين، بعد ساعات من عملية إطلاق نار قرب القدس قُتل فيها 3 فلسطينيين بتهمة تنفيذها.

وأفاد شهود، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدتي بيت تعمر وزعترة قرب بيت لحم، وحاصرت منزلين.

وأوضح الشهود أن الجيش فرض حصاراً حول المنزلين وتجري عمليات تفتيش وتحقيق مع ساكنيهما.

وأشاروا إلى أن القوات "اعتدت بالضرب على العائلة، ودمرت محتويات المنزل".

من جهتها، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (حكومية) ونادي الأسير (غير حكومي) في بيان مشترك، إن "حصيلة الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر//تشرين الأول الماضي ترتفع إلى نحو 7170 بما يشمل من استمر اعتقالهم ومن أُفرج عنهم عقب الاعتقال".

ووفق البيان، "اعتقل الجيش الإسرائيلي "منذ صباح أمس (الأربعاء) وحتى صباح اليوم (الخميس) 18 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة وطفلان".

ويتجاوز إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية 9 آلاف بينهم 3484 معتقلاً إدارياً، و606 صنفوا "مقاتلين غير نظاميين"، وهم من معتقلي غزة، وذلك وفق معطيات المؤسستين حتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.

"حرية الحياة"

وفي السياق، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الخميس، لوضع مزيد من الحواجز العسكرية وإغلاق طرق في الضفة الغربية، مكرراً موقفه باعتبار أن "حرية الحياة" للمستوطنين الإسرائيليين "تعلو" على حرية التنقل للفلسطينيين.

كلام بن غفير جاء في منشور على حسابه في تليغرام، في معرض تعليقه على عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس، أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة، إضافة إلى مقتل 3 فلسطينيين بدعوى تنفيذ العملية.

وقال بن غفير: "مر عام وأنا أصرخ في كل مرحلة بأن حرية الحياة لمواطني إسرائيل (المستوطنين بالضفة الغربية)، تعلو على حرية التنقل لسكان السلطة الفلسطينية (الفلسطينيين)".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى وضع مزيد من الحواجز وإغلاق الطرق في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وعلينا أن نغيّر تصوّرنا".

من جهة ثانية، جدّد بن غفير تمسكه بتسليح الإسرائيليين (المدنيين).

وفي وقت سابق الخميس، قالت شرطة الاحتلال في بيان إن "3 فلسطينيين من سكان منطقة بيت لحم وصلوا بمركبات ونزلوا في موقعين مختلفين وبدأوا بإطلاق النار من أسلحة رشاشة من طراز M-16".

وأضافت: "تمكن المدنيون والقوات الأمنية من تحييد اثنين على الفور، فيما تمكنت القوات الأمنية من تحييد آخر بعد محاولته الفرار من مكان الحادث".

وتابعت شرطة الاحتلال: "أفادت السلطات الطبية بوفاة شخص وإصابة 8 آخرين بدرجات متفاوتة، جرى نقلهم لتلقي العلاج".

يأتي ذلك في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة التي خلفت حتى الخميس، "29 ألفاً و410 شهداء و69 ألفاً و465 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، حسب السلطات الفلسطينية.