سياسة
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لبحث انتهاكات إسرائيل ضد الصحفيين.. وزراء إعلام "التعاون الإسلامي" بإسطنبول
تستضيف تركيا اجتماعاً "استثنائياً" لوزراء إعلام دول منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على الصحفيين الفلسطينيين وتضليل الرأي العام العالمي. وسيشارك في الافتتاح رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون.
لبحث انتهاكات إسرائيل ضد الصحفيين.. وزراء إعلام "التعاون الإسلامي" بإسطنبول
الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف الصحفيين وأسرهم في قطاع غزة / صورة: Reuters
22 فبراير 2024

تستضيف دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية السبت المقبل بمدينة إسطنبول اجتماعاً لوزراء إعلام دول منظمة التعاون الإسلامي "لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وممارساتها لتضليل الرأي العام العالمي".

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال الخميس، بأن الاجتماع سيشهد حضور وزراء الإعلام بدول المنظمة ورؤساء المؤسسات المسؤولة عن الإعلام في تلك البلدان.

وسيشارك في افتتاح الاجتماع رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه. ومن المنتظر أن يصدر بيان ختامي عن الاجتماع الوزاري المرتقب.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع سيناقش بالتفصيل الهجمات الإسرائيلية التي تسببت بمقتل المدنيين و130 صحفياً في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والأخبار الكاذبة والمضللة للرأي العام العالمي.

وتولت تركيا رئاسة الدورة الحالية لمؤتمر وزراء إعلام المنظمة خلفاً للسعودية التي ترأست دورة 2022.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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