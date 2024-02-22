قال ممثل العراق أمام محكمة العدل الدولية الخميس، إن إسرائيل ترتكب انتهاكات ضد الفلسطينيين ترقى إلى مستوى "إبادة جماعية".

جاء ذلك في كلمة خلال جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد ممثل العراق أن "إسرائيل ترتكب انتهاكات ضد الفلسطينيين ترقى إلى مستوى إبادة جماعية".

وأضاف: "نحن قلقون بعمق بشأن المعاناة الإنسانية في عموم فلسطين وخصوصا في غزة، نتيجة الأعمال البربرية للاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين".

ودعا ممثل العراق محكمة العدل الدولية إلى "اتخاذ جميع التدابير لحفظ حياة كريمة وآمنة للفلسطينيين، يتمتعون فيها بجميع حقوق الانسان".

"لا تكترث بالقانون الدولي"

من جهته قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي أمام المحكمة، إن "إسرائيل لا تكترث بالقانون الدولي"، داعياً إلى "عدم السماح باستمرار ذلك".

وأكد الصفدي أن "العدوان الإسرائيلي على غزة يدمر حياة 2.3 مليون فلسطيني يعانون أيضاً من اضطهاد الاحتلال".

وأضاف: "لا يمكن استمرار السماح لإسرائيل بالتصرف بعدم اكتراث بالقانون الدولي".

وتابع: "خلال عقود من الاحتلال، عملت إسرائيل على تغيير هوية العرب والمسلمين والمسيحيين في الأماكن المقدسة".

"يهدد السلم والأمن الدوليين"

وفي السياق نفسه، قال ممثل إيران لدى المحكمة إن نظام الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية "يهدد السلم والأمن الدوليين".

وأفاد ممثل طهران بأن "إسرائيل مستمرة في حرمان الفلسطينيين من حق العودة للعيش في وطنهم الأصلي".

وأضاف أن "نظام الفصل العنصري الإسرائيلي يعد جريمة تجاه الكرامة الإنسانية، وانتهاكاً لحقوق الإنسان، وتهديداً للسلم والأمن الدوليين".

وطالب ممثل إيران محكمة العدل الدولية بـ"تذكير دول العالم بالتزامها عدم التعاون مع إسرائيل سياسياً واقتصادياً وعسكرياً"، كونها دولة احتلال.

ويشارك في الجلسات التي انطلقت الاثنين وتستمر حتى 26 فبراير/شباط الجاري، أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن بين تلك الدول تركيا والسعودية والجزائر ومصر والإمارات والأردن، إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وروسيا والصين، وفق الموقع الإلكتروني للمحكمة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل الخاضعة لمحاكمة أمام "العدل الدولية" بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، حرباً مدمرة على غزة خلفت حتى عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.