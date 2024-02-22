قالت وكالات تابعة للأم المتحدة إن أكثر من 370 هجوماً إسرائيلياً استهدفت مرافق الرعاية الصحية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في بيان مشترك لرؤساء 19 وكالة أممية ودولية مساء الأربعاء، صدر عن اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة (IASC)، أعلى منصة للتنسيق الإنساني في منظومة الأمم المتحدة.

وأوضح البيان أنه "في أقل من خمسة أشهر بعد هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول... قُتل وجُرح عشرات آلاف الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، في قطاع غزة".

وأضاف أن "أكثر من ثلاثة أرباع السكان في غزة أُجبروا على ترك منازلهم عدة مرات، ويواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية، وهي الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة".

وذكر البيان أن النظام الصحي في غزة "يتدهور بشكل ممنهج، إذ يعمل بالقطاع 12 مستشفى فقط بشكل جزئي من أصل 36".

وأشار إلى أن "أكثر من 370 هجوماً (إسرائيلياً) استهدف مرافق الرعاية الصحية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول".

رفح "الملجأ الأخير"

وأوضح البيان أن مدينة رفح باتت الوجهة الأخيرة لأكثر من مليون نازح وجائع ومصاب بصدمات نفسية، محشورين في قطعة صغيرة من الأرض، وتحولت إلى ساحة معركة أخرى في هذا الصراع الوحشي.

وأكد أن "من شأن مزيد من تصعيد العنف في هذه المنطقة المكتظة بالسكان أن يتسبب في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، كما يمكن أن يوجه ضربة قاضية للاستجابة الإنسانية التي تعاني بالفعل".

ومنذ أسابيع، يصعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي حملته العسكرية ضد المنظومة الصحية بخان يونس، وأجبر في الأيام الماضية آلاف النازحين الفلسطينيين على الخروج من مستشفى الأمل، ومجمع ناصر الطبي بالمدينة.

وأشار بيان الوكالات الأممية إلى أن العاملين في المجال الإنساني أصبحوا "نازحين ويواجهون القصف والموت والقيود على الحركة وانهيار النظام المدني، ويواصلون جهودهم لإيصال المساعدات إلى المحتاجين".

وأكدت الوكالات أنها "ما تزال ملتزمة أداء عملها، رغم المخاطر، لكن لا يمكن تركها وحدها للتعامل مع الوضع".

ودعت إسرائيل إلى "الوفاء بالتزاماتها القانونية، بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، بتوفير الغذاء والإمدادات الطبية وتسهيل عمليات المساعدات".

والثلاثاء، أعلن برنامج الأغذية العالمي، في بيان، وقف تقديم المساعدات الغذائية الحيوية إلى شمالي قطاع غزة "لحين توفر الظروف الآمنة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة".