قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تخطط لضم الطائرة المقاتلة المحلية "KAAN" إلى أسطولها الجوي أواخر عام 2028.

جاء ذلك في كلمة بولاية دنيزلي جنوب غرب البلاد اليوم الخميس، أكد فيها أن تركيا قادرة اليوم على إنتاج الأسلحة التي تحتاج إليها بالكامل تقريباً بقدرات محلية.

وقال: "لم نكتفِ بذلك، بل إننا قادرون على التصدير إلى البلدان الصديقة والشقيقة، وحققنا العام الماضي 5.5 مليار دولار صادرات دفاعية، وبتنا من 10 دول في العالم تصنع سفينتها الحربية بنفسها".

وتطرق الرئيس إلى نجاح أول عملية تحليق للمقاتلة المحلية من الجيل الخامس "KAAN"، مشيراً إلى أنها ثمرة جهود ومساعي وعزيمة 15 عاماً.

وأضاف: "نخطط لضم KAAN إلى أسطول قواتنا الجوية نهاية العام 2028".

والأربعاء، نفذت المقاتلة الوطنية التركية من الجيل الخامس "KAAN" أول تحليق لها بنجاح، وهي قادرة على أداء مهام قتالية جو-جو، وتنفيذ ضربات دقيقة من فتحات الأسلحة الداخلية بسرعة تفوق سرعة الصوت.

وبذلك تصبح تركيا واحدة من 5 دول يمكنها إنتاج طائرات من هذا المستوى، إذ إن لها القدرة على العمل المشترك مع المسيّرات ومنصات التحذير الجوي والتحكم.