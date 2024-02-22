قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الخميس، إن مجلس الأمن الدولي "فشل في اتخاذ خطوات"، بشأن عديد من القضايا وفي مقدمتها قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة له بندوة حملت اسم "إصلاح الحوكمة العالمية"، جرى عقدها في إطار اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، حسب مصادر دبلوماسية.

وذكر فيدان، في كلمته "الحاجة إلى مؤسسات قوية متعددة الأطراف، وآليات حوكمة عالمية فاعلة، للتغلب على التوترات الجيوسياسية في النظام العالمي الجديد متعدد الأقطاب".

وأوضح إلى أنه من الضروري تحقيق التغيير المطلوب، "ولتحقيق ذلك ينبغي إعطاء الأولوية لإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

ولفت فيدان إلى أن مجلس الأمن الدولي، بفشله في اتخاذ زمام المبادرة في عديد من القضايا، وخصوصاً بشأن ما يجري في قطاع غزة، "زعزع احترام منظومة الأمم المتحدة بأكملها".

وأضاف أنه "توجد حاجة إلى نظام (عالمي) أكثر ديمقراطية وقابلية للمساءلة، يستند إلى معايير القانون الدولي".

وأشار إلى أن "النظام المالي الدولي يجب أن يكون شاملاً حقاً، وقائماً على القواعد، وأكثر شفافية واستدامة".

وأكد فيدان، على أن "المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف يجب أن تتبنى سياسات مناسبة للبلدان النامية وأقل البلدان نمواً، من أجل سد الفجوة بين البلدان المتقدمة والنامية".

وانطلقت أعمال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين الأربعاء، في ريو دي جانيرو، وتستمر يومين.